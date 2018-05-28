РФПЛ: "Если реформируем Кубок, то играть будем в феврале"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал разговоры о грядущем реформировании Кубка России. По его словам, пока из предложений есть только проведение двухматчевых противостояний со стадии 1/16 финала.
– Предстоит серьезное обсуждение. Пока есть только предложение проводить двухматчевые противостояния, начиная с 1/16 финала. Где найти для этого место в календаре? Это большой вопрос. Но очевидно, что если играть Кубок из двух игр, то нужно будет возобновлять сезон в феврале. И значит, тогда нужно проводить матчи в манежах. Тут все нужно учитывать: и погоду, и инфраструктурные возможности клубов ФНЛ, и так далее. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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загадочный лысый ассятин
Да, ну, навзничь... С 1/8 начинаем 2-х круговой турнир, параллельный Ч.Р.!!! ""зрелищность"", по--прядкину, взлетит -- мама, не горюй!!!! Причём, первые матчи -- 2-го января!!!! С ОГРОМНЫМ удовольствием приду бухим на стадион, порррррржать над этими "несеверными оленями"....
13:41
Igrok Igorek
Вот-вот! Уже начинаются базары о зимнем футболе. На какого переходили на "осень-весна", дебилы?
13:40
Zwolle
Даёшь сарайный футбол. Только игрой в манежах на три тысячи зрителей мы вернём небывалый ажиотажный интерес к кубку России. И наверняка распродадим права на трансляции на весь мир! Пусть смотрят и крутят пальцем у виска.
13:34
баламошка
Танцы на льду) Фурсенко, где манежи по всей России?!) Ты же обещал. И да, не забудь про победу на ЧМ.
13:29