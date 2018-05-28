РФПЛ: "Если реформируем Кубок, то играть будем в феврале"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал разговоры о грядущем реформировании Кубка России. По его словам, пока из предложений есть только проведение двухматчевых противостояний со стадии 1/16 финала.

– Предстоит серьезное обсуждение. Пока есть только предложение проводить двухматчевые противостояния, начиная с 1/16 финала. Где найти для этого место в календаре? Это большой вопрос. Но очевидно, что если играть Кубок из двух игр, то нужно будет возобновлять сезон в феврале. И значит, тогда нужно проводить матчи в манежах. Тут все нужно учитывать: и погоду, и инфраструктурные возможности клубов ФНЛ​, и так далее. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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