Сергей Прядкин: "Календарь плотный, но поднимать престиж Кубка России необходимо"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, заявил о грядущих реформах в молодежном первенстве и Кубке России.

– Создана рабочая группа по реформе молодежного первенства. Такое поручение дано Российским футбольным союзом, - отметил Прядкин. - Потому что по окончании школ много талантов пропадает. Думаю, с сезона-19/20 будем проводить отдельный турнир.

Что касается Кубка России, то календарь очень плотный, но нам нужно однозначно поднимать престиж турнира. Думаю, мы найдем время для проведения двухматчевых противостояний. (Филипп ПАПЕНКОВ)