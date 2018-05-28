Сергей Прядкин: "Календарь плотный, но поднимать престиж Кубка России необходимо"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, заявил о грядущих реформах в молодежном первенстве и Кубке России.
– Создана рабочая группа по реформе молодежного первенства. Такое поручение дано Российским футбольным союзом, - отметил Прядкин. - Потому что по окончании школ много талантов пропадает. Думаю, с сезона-19/20 будем проводить отдельный турнир.
Что касается Кубка России, то календарь очень плотный, но нам нужно однозначно поднимать престиж турнира. Думаю, мы найдем время для проведения двухматчевых противостояний. (Филипп ПАПЕНКОВ)
AlfonsoCapone
так и сказали бы, хотим повысить нагрузку на новые стадионы, а что до клубов РФПЛ так они начнут туда не дубли отправлять, а молодёжные составы со вторыми тренерами...
13:10
загадочный лысый ассятин
Ага, давай с 1/8 устроим КРУГОВОЙ 2-х раундовый турнир, параллельный Ч.Р. ??? ""престиж поднимется"" выше крыши баклановской ленинградской раздвигашки!!!!
13:03