12:48 | Футбол — Олимп Кубок России

Сергей Прядкин: "Календарь плотный, но поднимать престиж Кубка России необходимо"

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Президент премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, заявил о грядущих реформах в молодежном первенстве и Кубке России.

– Создана рабочая группа по реформе молодежного первенства. Такое поручение дано Российским футбольным союзом, - отметил Прядкин. - Потому что по окончании школ много талантов пропадает. Думаю, с сезона-19/20 будем проводить отдельный турнир.

Что касается Кубка России, то календарь очень плотный, но нам нужно однозначно поднимать престиж турнира. Думаю, мы найдем время для проведения двухматчевых противостояний. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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AlfonsoCapone

так и сказали бы, хотим повысить нагрузку на новые стадионы, а что до клубов РФПЛ так они начнут туда не дубли отправлять, а молодёжные составы со вторыми тренерами...

13:10

загадочный лысый ассятин

Ага, давай с 1/8 устроим КРУГОВОЙ 2-х раундовый турнир, параллельный Ч.Р. ??? ""престиж поднимется"" выше крыши баклановской ленинградской раздвигашки!!!!

13:03

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