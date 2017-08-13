Резиуан Мирзов: "Народ ходит на "Тосно". Такого, что болельщиков не было, я не видел"

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов подчеркнул, что его команда выходила на матч 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0) за победой. Хавбек заявил, что не видит связи между неудачами тосненцев в домашних матчах и низкой посещаемостью, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ. Напомним, что домашней ареной команды из Ленинградской области является "Петровский" в Санкт-Петербурге.

– Насколько тяжело входить в такую игру?

– Довольно сложно. Тем более против такого соперника, который шел в турнире без поражений. Но я вышел уже после гола, когда соперник шел вперед, и появлялись свободные зоны. Первые минуты тяжело было, однако довольно быстро освоился.

– С каким заданием выходили на поле? Ловить шанс в контратаках и обострять или, прежде всего, помогать обороне?

– Тренеры сказали сначала помогать обороне, но при случае обязательно идти в атаку.

– Согласны с тем, что "Тосно" по игре заслуживал ничью, а с победой вам немного повезло?

– Почему? Мы выходим в каждом матче играть на победу, и, думаю, сегодня заслужили ее. Игра сегодня давалась. Да, соперник хороший, но и мы не просто так играем. На максимальный результат.

– С чем связано, что "Тосно" пока побеждает только на выезде?

– В ряде домашних матчей игра нам давалась, но немного не везло. А сегодня забили первыми.

– Сказывается, что принимаете соперников не в родном городе?

– Я два матча на "Петровском" провел. Народ ходит. Такого, что болельщиков нет, я не видел.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"