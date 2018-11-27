Реконструкция стадиона "Динамо" завершена

Обновленный стадион "Динамо" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил глава департамента радостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Арена сможет вместить более 26,3 тысяч зрителей.

- 26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона "Динамо", - приводит ТАСС Левкина. - Теперь он будет называться "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" и объединит под одной крышей сразу два спортивных объект.

Рядом будет расположена малая спортивная арена, вместимость которой будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек. Общая площадь объектов составила более 200 тысяч квадратных метров.

Решение о реконструкции стадиона было принято в 2007-м году. Фактически строительство началось в марте 2014-го года и завершилось в сентябре 2018-го года.