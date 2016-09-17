Рахимов отказался давать флеш-интервью после поражения "Терека" от "Амкара"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов отказался общаться с журналистами после финального свистка в матче 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:3). Грозненская команда на первых минутах вышла вперед, забив гол со штрафного, но затем пропустила три гола.

"Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча не дал интервью на канале "Наш футбол". Печально" - говорится в сообщении в официальном твиттере премьер-лиги.