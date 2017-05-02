Премьер-лига осталась без шести арбитров ФИФА

Воскресенье. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Отлично отработавший в дерби Владислав БЕЗБОРОДОВ (справа) до этого не избегал ошибок. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Как минимум ближайшие матчи чемпионата России не смогут судить шесть (!) арбитров премьер-лиги, входящих в число судей ФИФА.

Виталий Мешков и Сергей Иванов, допустившие многочисленные серьезные ошибки, не будут работать на этом уровне до конца сезона.

Алексей Еськов временно отправлен на "скамейку запасных" после получившегося скандальным матча "Зенит" – "Урал" (2:0).

Сергей Карасев уезжает со своей бригадой на юниорский чемпионат мира.

Александр Егоров получил травму руки и собирается пройти углубленное медицинское обследование.

Владислав Безбородов, на отлично проведший дерби ЦСКА – "Спартак" (1:2), туром ранее получил низкую оценку за работу на игре "Анжи" – "Томь" (3:3). Арбитр правильно назначил три 11-метровых удара в ворота гостей, но ошибочно не сделал это еще раз. Безбородову придется пропустить 27-й тур. (Александр БОБРОВ)