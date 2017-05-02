18:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Премьер-лига осталась без шести арбитров ФИФА

Воскресенье. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Отлично отработавший в дерби Владислав БЕЗБОРОДОВ (справа) до этого не избегал ошибок. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Воскресенье. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Отлично отработавший в дерби Владислав БЕЗБОРОДОВ (справа) до этого не избегал ошибок. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как минимум ближайшие матчи чемпионата России не смогут судить шесть (!) арбитров премьер-лиги, входящих в число судей ФИФА.

 
Пятница. Уфа. "Уфа" - ЦСКА - 0:2. 2-я минута. Игорь АКИНФЕЕВ получает желтую, а не красную карточку за фол против Кехинде ФАТАИ.Арбитры не знают, как судить?

Виталий Мешков и Сергей Иванов, допустившие многочисленные серьезные ошибки, не будут работать на этом уровне до конца сезона.

Алексей Еськов временно отправлен на "скамейку запасных" после получившегося скандальным матча "Зенит""Урал" (2:0).

Сергей Карасев уезжает со своей бригадой на юниорский чемпионат мира.

Александр Егоров получил травму руки и собирается пройти углубленное медицинское обследование.

Владислав Безбородов, на отлично проведший дерби ЦСКА"Спартак" (1:2), туром ранее получил низкую оценку за работу на игре "Анжи""Томь" (3:3). Арбитр правильно назначил три 11-метровых удара в ворота гостей, но ошибочно не сделал это еще раз. Безбородову придется пропустить 27-й тур. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

баламошка доверяет только Карасику!

19:11

Ботаникум

Есть "внук юриста", младший Жирик, - "парень-на-все-руки"! Маня Орзулеску и Шнобель Арустамянц, плюс Чердак с Геничем!!! ГСО их проинструктирует-натаскает за полчаса и... В ПУТЬ! Свистки сами себе купят!!!

18:37

kokkk3

Главное за что безбородова отстранили, за то что 4й пенальти не назначил))и это не шутка... Но это не помешало ему отсудить спартак-Цска..

18:37

Хряк

Судить должны Премьер-министр РФ и 10 его заместителей:)))

18:29

RoyalHunter

Да ничего, у нас полным-полно судей категории ФИФА. Других найдем!

18:28