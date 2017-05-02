Премьер-лига осталась без шести арбитров ФИФА

Как минимум ближайшие матчи чемпионата России не смогут судить шесть (!) арбитров премьер-лиги, входящих в число судей ФИФА.
Виталий Мешков и Сергей Иванов, допустившие многочисленные серьезные ошибки, не будут работать на этом уровне до конца сезона.
Алексей Еськов временно отправлен на "скамейку запасных" после получившегося скандальным матча "Зенит" – "Урал" (2:0).
Сергей Карасев уезжает со своей бригадой на юниорский чемпионат мира.
Александр Егоров получил травму руки и собирается пройти углубленное медицинское обследование.
Владислав Безбородов, на отлично проведший дерби ЦСКА – "Спартак" (1:2), туром ранее получил низкую оценку за работу на игре "Анжи" – "Томь" (3:3). Арбитр правильно назначил три 11-метровых удара в ворота гостей, но ошибочно не сделал это еще раз. Безбородову придется пропустить 27-й тур. (Александр БОБРОВ)
баламошка
баламошка доверяет только Карасику!
19:11
Ботаникум
Есть "внук юриста", младший Жирик, - "парень-на-все-руки"! Маня Орзулеску и Шнобель Арустамянц, плюс Чердак с Геничем!!! ГСО их проинструктирует-натаскает за полчаса и... В ПУТЬ! Свистки сами себе купят!!!
18:37
kokkk3
Главное за что безбородова отстранили, за то что 4й пенальти не назначил))и это не шутка... Но это не помешало ему отсудить спартак-Цска..
18:37
Хряк
Судить должны Премьер-министр РФ и 10 его заместителей:)))
18:29
RoyalHunter
Да ничего, у нас полным-полно судей категории ФИФА. Других найдем!
18:28