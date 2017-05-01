Правильно ли не засчитан гол "Краснодара"?

На 24-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Анжи" арбитр Владимир Сельдяков не засчитал взятие ворот гостей. Прав ли судья?
Федор Смолов нанес завершающий удар уже после свистка Сельдякова, отреагировавшего на сигнал второго ассистента Романа Усачева и остановившего матч. Уже поэтому взятие ворот нельзя считать состоявшимся.
Прав ли судья-помощник?
На мой взгляд, нет. В момент паса партнера, как видно на стоп-кадре, Смолов находился на одной линии с защитником "Анжи". (Александр БОБРОВ)
Versus67
Ботаникум Либо лень бегать и подстраховывается....
18:55
Lexx Luger
гол был
18:53
Ботаникум
По приведённой картинке согласен с Бобровым. "Линейкин", похоже, топит за "Анжи", либо не любит "Магнит".
18:52