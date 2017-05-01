18:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Правильно ли не засчитан гол "Краснодара"?

Сегодня. Краснодар. 24-я минута матча "Краснодар" - "Анжи".
Сегодня. Краснодар. 24-я минута матча "Краснодар" - "Анжи".
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На 24-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Анжи" арбитр Владимир Сельдяков не засчитал взятие ворот гостей. Прав ли судья?

Федор Смолов нанес завершающий удар уже после свистка Сельдякова, отреагировавшего на сигнал второго ассистента Романа Усачева и остановившего матч. Уже поэтому взятие ворот нельзя считать состоявшимся.

Прав ли судья-помощник?

На мой взгляд, нет. В момент паса партнера, как видно на стоп-кадре, Смолов находился на одной линии с защитником "Анжи". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Versus67

Ботаникум Либо лень бегать и подстраховывается....

18:55

Lexx Luger

гол был

18:53

Ботаникум

По приведённой картинке согласен с Бобровым. "Линейкин", похоже, топит за "Анжи", либо не любит "Магнит".

18:52