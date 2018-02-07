11:16 | Футбол — РФПЛ

Понтус Вернблум: "Склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в Москве"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что этот сезон может стать для него последним в московской команде. Он также опроверг информацию о том, что продолжит карьеру в "Гетеборге".

Ранее спортивный директор шведского клуба Матс Грен сообщил о том, что они ведут переговоры с хавбеком.

– Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве, но еще ничего не решено. Посмотрим. У меня еще три месяца по контракту, однако разговоров по новому не было, – приводит GP слова Вернблума. – Не думаю, что следующим этапом будет "Гетеборг". Мне кажется, что я еще не закончил карьеру за границей. У меня еще много сил.

Напомним, контракт 31-летнего шведа с армейцами истекает летом этого года. Хавбек уже выступал за "Гетеборг" с 2004 по 2009 год.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Al Rains

Его заслуги неумалимы)) Спасибо Понтус!!!...Продолжатель дела Шембы-Рахимича...Важная "кость" в "позвоночнике" команды... Есть мнение его ещё продлить на пару лет...не помешает...молодёжь научится у него

15:21

inspire

Бергкамп 10 уважуха шведу за годы проведенные в клубе!Боец!но его тоже можно понять, по всей видимости жена хочет уехать в Европу! ============== или бабосов чутка поболее )))

13:28

Slim Taller

Жаль.Ещё столько голов мог-бы забить.....

13:17

Бергкамп 10

уважуха шведу за годы проведенные в клубе!Боец!но его тоже можно понять, по всей видимости жена хочет уехать в Европу!

12:53

spetrov

Примеров таких склоняющихся было немало. Переговоры покажут.

12:47

Kanidzha

Понтус давай ещё годик!

12:26

ну я

Свинину, за какой беспредел? О чем ты?

11:45

Helicopter

Блефует опять )))

11:43

Berkut-7

31год ему уже , как быстро летит время...

11:43

К.Б.Ын

Скажи спасибо ГВК за свой беспредел, чудик.

11:32

ну я

Жаль. Но в любом случае огромное спасибо за время проведённое в команде и успехов в дальнейшем!

11:28

STAVR017

Понтус пошёл на обычный шантаж. Катись ка ты домой дружище !!!!!

11:20