Понтус Вернблум: "Склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в Москве"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что этот сезон может стать для него последним в московской команде. Он также опроверг информацию о том, что продолжит карьеру в "Гетеборге".
Ранее спортивный директор шведского клуба Матс Грен сообщил о том, что они ведут переговоры с хавбеком.
– Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве, но еще ничего не решено. Посмотрим. У меня еще три месяца по контракту, однако разговоров по новому не было, – приводит GP слова Вернблума. – Не думаю, что следующим этапом будет "Гетеборг". Мне кажется, что я еще не закончил карьеру за границей. У меня еще много сил.
Напомним, контракт 31-летнего шведа с армейцами истекает летом этого года. Хавбек уже выступал за "Гетеборг" с 2004 по 2009 год.
Al Rains
Его заслуги неумалимы)) Спасибо Понтус!!!...Продолжатель дела Шембы-Рахимича...Важная "кость" в "позвоночнике" команды... Есть мнение его ещё продлить на пару лет...не помешает...молодёжь научится у него
15:21
inspire
Бергкамп 10 уважуха шведу за годы проведенные в клубе!Боец!но его тоже можно понять, по всей видимости жена хочет уехать в Европу! ============== или бабосов чутка поболее )))
13:28
Slim Taller
Жаль.Ещё столько голов мог-бы забить.....
13:17
Бергкамп 10
уважуха шведу за годы проведенные в клубе!Боец!но его тоже можно понять, по всей видимости жена хочет уехать в Европу!
12:53
spetrov
Примеров таких склоняющихся было немало. Переговоры покажут.
12:47
Kanidzha
Понтус давай ещё годик!
12:26
ну я
Свинину, за какой беспредел? О чем ты?
11:45
Helicopter
Блефует опять )))
11:43
Berkut-7
31год ему уже , как быстро летит время...
11:43
К.Б.Ын
Скажи спасибо ГВК за свой беспредел, чудик.
11:32
ну я
Жаль. Но в любом случае огромное спасибо за время проведённое в команде и успехов в дальнейшем!
11:28
STAVR017
Понтус пошёл на обычный шантаж. Катись ка ты домой дружище !!!!!
11:20