Понтус Вернблум: "Склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в Москве"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что этот сезон может стать для него последним в московской команде. Он также опроверг информацию о том, что продолжит карьеру в "Гетеборге".

Ранее спортивный директор шведского клуба Матс Грен сообщил о том, что они ведут переговоры с хавбеком.

– Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве, но еще ничего не решено. Посмотрим. У меня еще три месяца по контракту, однако разговоров по новому не было, – приводит GP слова Вернблума. – Не думаю, что следующим этапом будет "Гетеборг". Мне кажется, что я еще не закончил карьеру за границей. У меня еще много сил.

Напомним, контракт 31-летнего шведа с армейцами истекает летом этого года. Хавбек уже выступал за "Гетеборг" с 2004 по 2009 год.