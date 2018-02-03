16:32 | Футбол — РФПЛ

Спортивный директор "Гетеборга" рассказал о переговорах с Вернблумом

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Спортивный директор шведского "Гетеборга" Матс Грен сообщил о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом. Напомним, контракт 31-летнего шведа с армейцами истекает летом этого года. Хавбек уже выступал за "Гетеборг" с 2004 по 2009 год.

Контакт установлен, но окончательное решение будет за самим игроком, - цитирует fotbollskanalen Грена. - У нас уже был разговор с ним и с его агентом. Но пока я не хочу комментировать это.

Напомним, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" выразил надежду, что клуб продлит контракт с Вернблумом. Однако он признал, что в этом вопросе существуют определенные трудности.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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К.Б.Ын

ЦСКА надо запретить. НИКАКОГО отношения к Центральному Клубу Советской Армии это не имеет. Назовите ГВК или Купи-продай имени Газзаева/Гинера.

19:59

Талантливый

Кони жалки! Крысы бегут...

19:55

Валет Тула

дожили лошадки не могут даже зарплату как в Швеции дать....обнищание полное (((

18:42

vinnipuh2

Alukard1349, кого он сломал? Фамилии можно?

17:30

Alukard1349

Пусть в Швеции игроков ломает!Забирайте!

17:23

wolfwolk

А когда-то Гётеборг был реальной силой.

16:35