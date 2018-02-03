Спортивный директор "Гетеборга" рассказал о переговорах с Вернблумом

Спортивный директор шведского "Гетеборга" Матс Грен сообщил о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом. Напомним, контракт 31-летнего шведа с армейцами истекает летом этого года. Хавбек уже выступал за "Гетеборг" с 2004 по 2009 год.
- Контакт установлен, но окончательное решение будет за самим игроком, - цитирует fotbollskanalen Грена. - У нас уже был разговор с ним и с его агентом. Но пока я не хочу комментировать это.
Напомним, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" выразил надежду, что клуб продлит контракт с Вернблумом. Однако он признал, что в этом вопросе существуют определенные трудности.
Роман Бабаев: "Почему у Мусы не получилось в "Лестере"? Уровень РФПЛ и психология…"
К.Б.Ын
ЦСКА надо запретить. НИКАКОГО отношения к Центральному Клубу Советской Армии это не имеет. Назовите ГВК или Купи-продай имени Газзаева/Гинера.
19:59
Талантливый
Кони жалки! Крысы бегут...
19:55
Валет Тула
дожили лошадки не могут даже зарплату как в Швеции дать....обнищание полное (((
18:42
vinnipuh2
Alukard1349, кого он сломал? Фамилии можно?
17:30
Alukard1349
Пусть в Швеции игроков ломает!Забирайте!
17:23
wolfwolk
А когда-то Гётеборг был реальной силой.
16:35