Перейдет ли Вериссимо в "Спартак"? Отвечает агент

Тиагу Тавейра, представитель центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, в разговоре с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил информацию "СЭ" о том, что его клиент в ближайшее время может перейти "Спартак".

– Переговоры со "Спартаком" продвинулись, но пока не завершены, – отметил Тавейра.

По данным "СЭ", переговоры по трансферу 22-летнего игрока вошли в завершающую стадию. По нашей информации, общая сумма компенсации за этот переход может составить чуть более 5 миллионов евро, контракт бразильского футболиста с московским клубом будет заключен не менее чем на четыре года. К новой команде первый новичок чемпионов России зимой-2018 должен присоединиться в ходе первого январского сбора, который красно-белые проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.