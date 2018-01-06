Перейдет ли Вериссимо в "Спартак"? Отвечает агент

Тиагу Тавейра, представитель центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, в разговоре с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил информацию "СЭ" о том, что его клиент в ближайшее время может перейти "Спартак".
– Переговоры со "Спартаком" продвинулись, но пока не завершены, – отметил Тавейра.
По данным "СЭ", переговоры по трансферу 22-летнего игрока вошли в завершающую стадию. По нашей информации, общая сумма компенсации за этот переход может составить чуть более 5 миллионов евро, контракт бразильского футболиста с московским клубом будет заключен не менее чем на четыре года. К новой команде первый новичок чемпионов России зимой-2018 должен присоединиться в ходе первого январского сбора, который красно-белые проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.
pahom-17
куды ..куды...я про куда девать Бокетти Таски Кутепова...Сальва похоже ,, забил,, на футбол...в запасе прочно осел и скорее всего в аренду уйдет..Таски пока контракт не продлил и неизвестно будет или нет, если берут ЦЗ то очевидно перечисленные уйдут..да и игра на три фронта..так что запас должен быть...а крайних ? пока есть, думаю в поиске и на эти позиции...
20:13
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
ЦЗ конечно здорово, но куда девать Кутепова, Таски и Бокетти? ИМХО нужны крайние защитники...
19:39
NapoliFC
Агент четко ответил, НЕ ПЕРЕЙДЕТ:) Забыли прошлое трансферное окно?
18:57