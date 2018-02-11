Павел Погребняк: "Пока Лев Лещенко будет петь, я буду играть"

Бывший нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что о подписании контракта с "Тосно" пока говорить рано. По словам форварда, он с клубом находится в дружеских отношениях.
– Сейчас вы находитесь в "Тосно". Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?
– Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.
– Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?
– Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть. (Илья АНДРЕЕВ).
Полностью интервью Погребняка //
Погребняк играет за "Тосно", Нобоа хочет домой
За Россию без допинга!
Но играть же под фонограмму не получится
22:30
crazysun78
Говорить о контракте рано - это, типа, тосно не предлагает динамоские условия.... вот не иначе.. )
22:21
Kimi_
Что для него играть. Сидеть протирать лавку штанами или выходить на поле и быть никем. Причем все это за большие деньги.
21:15
Платошкин Андрей
slava_l Оба мертвы в вашем споре. Тут скорее ничья))
21:08
slava_l
А спорим, что Лещенко играет в футбол лучше, чем Погребняк поёт?
21:06
masson
Типа юмор от гламурного По....Скорее Лев Лещенко заиграет в команде РФПЛ, чем это рвач...)))
20:57