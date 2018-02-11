Павел Погребняк: "Пока Лев Лещенко будет петь, я буду играть"

Бывший нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что о подписании контракта с "Тосно" пока говорить рано. По словам форварда, он с клубом находится в дружеских отношениях.

– Сейчас вы находитесь в "Тосно". Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?

– Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

– Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?

– Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть. (Илья АНДРЕЕВ).

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