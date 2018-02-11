20:49 | Футбол — РФПЛ

Павел Погребняк: "Пока Лев Лещенко будет петь, я буду играть"

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Бывший нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что о подписании контракта с "Тосно" пока говорить рано. По словам форварда, он с клубом находится в дружеских отношениях.

– Сейчас вы находитесь в "Тосно". Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?

– Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

– Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?

– Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть. (Илья АНДРЕЕВ).

Полностью интервью Погребняка //
Погребняк играет за "Тосно", Нобоа хочет домой

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Но играть же под фонограмму не получится

22:30

crazysun78

Говорить о контракте рано - это, типа, тосно не предлагает динамоские условия.... вот не иначе.. )

22:21

Kimi_

Что для него играть. Сидеть протирать лавку штанами или выходить на поле и быть никем. Причем все это за большие деньги.

21:15

Платошкин Андрей

slava_l Оба мертвы в вашем споре. Тут скорее ничья))

21:08

slava_l

А спорим, что Лещенко играет в футбол лучше, чем Погребняк поёт?

21:06

masson

Типа юмор от гламурного По....Скорее Лев Лещенко заиграет в команде РФПЛ, чем это рвач...)))

20:57

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