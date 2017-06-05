Паршивлюк может перейти в "Ростов"

По информации "СЭ", защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. С высокой долей вероятности футболист перейдет в "Ростов".

Как ранее сообщал "СЭ", многое будет зависеть от того, кто в итоге покинет команду и перейдет в "Рубин". По предварительной информации, в Казань могут переехать Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун и Сесар Навас.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел в составе махачкалинцев 20 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

В "Ростов" могут перейти Песьяков и Паршивлюк