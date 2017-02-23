Панченко подпишет контракт с "Динамо" на три года

Как стало известно "СЭ", "Динамо" летом рассчитается с ЦСКА за выкуп трансфера 27-летнего атакующего полузащитника Кирилла Панченко. Речь идет о сумме в районе 1,7 миллиона евро. Хавбек после завершения аренды в составе бело-голубых подпишет с ними контракт на три года. В этом сезоне он провел в ФНЛ 21 матч и забил 15 голов.
Евгений Муравьев: "В "Динамо" очень рады, что Панченко принял решение остаться у нас" //
"Динамо" выкупит трансфер Панченко
bond1951
кирюша напрасно
19:15
armi
Еще более "странно", что СЭ как всегда не написал, что это стало известно от "источника в клубе"!!! Так что погодим трошки, а там видно будет.
18:59
Demon5897
Странно что траворе не в помойную яму перешел!
18:46