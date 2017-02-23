Евгений Муравьев: "В "Динамо" очень рады, что Панченко принял решение остаться у нас"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что изначально желания клуба выкупить нападающего ЦСКА Кирилла Панченко было недостаточно. Функционер подчеркнул, что факт приобретения 27-летнего форварда по окончании текущего сезона означает, что клуб, несмотря на непростое финансовое положение, может добиваться поставленных результатов.

– Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение, – цитирует клубная пресс-служба Муравьева. – Изначально было недостаточно желания "Динамо" выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны. Мы не раз говорили, что "Динамо" сейчас нельзя считать финансово благополучным клубом, однако проведенная работа доказывает, что в этих реалиях можно добиваться поставленных результатов. И новый основной владелец клуба – Общество "Динамо" - ставит перед нами задачу не только вернуться в РФПЛ, но и достойно там выступать. Надеюсь, что с таким футболистами, как Кирилл Панченко, нам окажется это под силу.

"Динамо" выкупит трансфер Панченко