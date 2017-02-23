18:21 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" выкупит трансфер Панченко

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Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко согласовал с клубом будущий контракт, информирует пресс-служба команды. По окончании сезона "Динамо" воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем бело-голубые уже официально уведомили армейский клуб.

27-летний форвард провел в этом сезоне 21 матч в ФНЛ и забил 15 голов.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12636

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КОММЕНТАРИИ (5)
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alex-ls

динама просто летом его дороже продаст

18:55

shpasic

на какие шишы?

18:45

Demon5897

И ионова туда же, это не игрок!

18:44

bond1951

кирил понимаю но зря ты в динамо 100 пудов

18:38

А380726

Дебилы обе стороны соглашения

18:37

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