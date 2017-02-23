"Динамо" выкупит трансфер Панченко

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко согласовал с клубом будущий контракт, информирует пресс-служба команды. По окончании сезона "Динамо" воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем бело-голубые уже официально уведомили армейский клуб.

27-летний форвард провел в этом сезоне 21 матч в ФНЛ и забил 15 голов.