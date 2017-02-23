"Динамо" выкупит трансфер Панченко

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко согласовал с клубом будущий контракт, информирует пресс-служба команды. По окончании сезона "Динамо" воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем бело-голубые уже официально уведомили армейский клуб.
27-летний форвард провел в этом сезоне 21 матч в ФНЛ и забил 15 голов.
alex-ls
динама просто летом его дороже продаст
18:55
shpasic
на какие шишы?
18:45
Demon5897
И ионова туда же, это не игрок!
18:44
bond1951
кирил понимаю но зря ты в динамо 100 пудов
18:38
А380726
Дебилы обе стороны соглашения
18:37