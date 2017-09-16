Панченко может пропустить месяц из-за повреждения мениска

Как стало известно "СЭ", у нападающего московского "Динамо" Кирилла Панченко подозрение на повреждение мениска. Срок восстановления может составить около месяца.

Футболист получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0). Форвард был вынужден досрочно завершить встречу. На 68-й минуте игры его унесли на носилках после столкновения с хавбеком туляков Игорем Шевченко. Вместо него на поле вышел Вандерсон.