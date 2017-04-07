Отец Еременко: "Рома завершит карьеру? Не дождетесь!"

Алексей Еременко-старший рассказал, как дела у его сына – полузащитника Романа Еременко, дисквалифицированного на два года. Напомним, что в ноябре 2016-го контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года после того как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го. Апелляционный комитет УЕФА оставил наказание в силе.

– Как сейчас дела у Романа?

– Все нормально. Вначале был очень тяжелый период. Но чтобы из него вылезти, нужно найти что-то позитивное. Семья оказалась рядом. Жена, трое маленьких детей. Он завтракает вместе с детьми, играет с ними. И это не один-два дня, а почти все время. Рома же не привык к такой жизни. А сейчас уже получает удовольствие. В общем, у него теперь есть "бригада", которая папы не отходит ни на шаг.

– Сын сохраняет надежду вернуться в большой футбол?

– Конечно. Это даже не обсуждается. Поддерживает себя в форме, за всем следит. Рома не такой человек, который все бросит.

– То есть о завершении карьеры речи не идет?

– Это как в том анекдоте, когда встречаются два еврея. И один у другого спрашивает: "Как ваше здоровье?" А тот отвечает: "Не дождетесь". Так и здесь – не дождетесь! (смеется) (Виталий АЙРАПЕТОВ)