Олег Саленко: "Переход Ракицкого в "Зенит" пойдет на пользу сборной Украины"

Бывший нападающий "Зенита" и киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал возможный переход защитника Ярослава Ракицкого в питерский клуб.

– Пока никакой конкретики нет. Ходят разговоры о возможном переходе Ракицкого в "Зенит". Но это только разговоры… Слухи. Нет подтверждения данного факта. Посмотрим, как будет дальше, – сказал Саленко.

– Ракицкий – явное усиление для "Зенита"?

– Да как сказать… В атаке он "Зенит" поможет. Длинный пас у него хороший.

– А в обороне?

– Не уверен.

– Почему?

– Сейчас он часто проигрывает позицию, не всегда грамотно действует позиционно. Из-под него забивают. Как только попадается серьезный соперник, он теряется. В Лиге чемпионов "плывет". Ему нужно подстраховщик, который будет в защите выгрызать. Тогда у Ракицкого развяжутся руки, он станет чаще подключаться вперед, созидать. Он умеет начинать атаки.

– Ему не хватает скорости?

– Почему? 29 лет – нормальный возраст. Думаю, просто расслабляется в чемпионате Украины, не настраивается должным образом на игры. В "Зените" с него будут больше требовать. И это пойдет на пользу. В "Шахтере", как я вижу, его не просят постоянно садиться в защиту.

– Если Ракицкий уедет в Россию, не возникнет ли у него проблем со сборной Украины?

– Нет, не думаю. Сейчас эта волна уже спала. Проблем не будет, не возникнет. Шевченко сам себе не враг. Будет вызывать сильнейших. Ракицкий пока не старик. Думаю, его переход в "Зенит" может пойти и ему на пользу, и на пользу сборной Украины. Ведь он будет играть в более сильном чемпионате. (Виталий Айрапетов)

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