Олег Романцев: "На сегодня явных фаворитов в борьбе за золото нет"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения своей бывшей команды от "Локомотива" в 7-м туре чемпионата России (3:4) отметил, что на данный момент ни одна команд не показывает чемпионской борьбы. Также он признался, что надеется на то, что красно-белые будут бороться за победу в турнире.

– Для "Локомотива" это очень важные три очка, которые заставят умерить пыл недругов Семина, - считает Романцев. - Для "Спартака" – очередная возможность остановиться, оглянуться и решить, как идти дальше. Пока же я не вижу ни у одной из команд чемпионской игры. На сегодня явных фаворитов в борьбе за золото нет. И в чьих руках оно окажется, решится в последних турах.

– "Спартак" может оказаться среди этих счастливчиков?

– Я был и остаюсь оптимистом! (Александр ЛЬВОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //

Полностью интервью Романцева