Сергей Рыжиков: "Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков опроверг появившуюся информацию о том, что он вместе с Олегом Кузьминым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов и отчитывали Максима Лестьенна и Алекса Сонга. По данным "Бизнес Online", "ветераны попросили перевести легионеров в дубль, если те не возьмутся за голову".

– В Казани утверждают, что вы вместе с Олегом Кузьминым и Гекденизом Караденизом устроили разбор полетов Лестьенну и Сонгу и потребовали перевести их в дубль. Огласите свою точку зрения.

– Даже не знаю, как прокомментировать эти новости. Ничего такого и близко нет, если мягко сказать, то это сказки. Мы спокойно готовимся к "Зениту", в команде все нормально.

– Кто-то пытается раскачать лодку?

– Да. Может, происки конкурентов. Настрой у "Рубина" хороший, осталось только подкрепить хорошими результатами в ближайших матчах. В команде рабочий процесс, жаль, последняя игра не задалась. Но никаких разборок и обвинений игроков не было. (Сергей АСТАХОВ)

Рыжиков, Карадениз и Кузьмин подняли вопрос о переводе в дубль "Рубина" Сонга и Лестьенна