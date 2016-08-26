Олег Гарин: "Если Семин позовет в "Локомотив", готов хоть сейчас из Брянска пешком идти"

Бывший нападающий "Локомотива" Олег Гарин рад назначению Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников. По мнению Гарина, наставник сможет вернуть команду на прежний уровень.

- В "Локомотив" меня в 90-е приглашал Юрий Павлович, я очень рад, что он вернулся. Давно это надо было сделать, решение правильное. Некоторые считают, что время Семина ушло? Это его родной клуб. Все, что есть сегодня у "Локомотива", - это его заслуга и Валерия Николаевича Филатова. Не говорю, что железнодорожники сразу начнут играть в другой футбол. Семину нужно время для спокойной работы, тем более сейчас у него помощники - все ребята, с которыми мы вместе играли. Надеюсь, что все получится, плюс болельщики пойдут на трибуны.

- Вы сами хотели бы вернуться в систему "Локомотива"?

- С большим удовольствием бы поработал в структуре клуба. Как и "Океан" из Находки, "Локомотив" - это мой родной дом. Позвонит Семин, хоть пешком готов идти из Брянска, где сейчас живу. (Дмитрий УСКОВ)