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Олег Гарин: "Если Семин позовет в "Локомотив", готов хоть сейчас из Брянска пешком идти"

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Юрий СЕМИН и один из вице-капитанов "Локо" Роман ШИШКИН.Семин возглавил "Локомотив"

Бывший нападающий "Локомотива" Олег Гарин рад назначению Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников. По мнению Гарина, наставник сможет вернуть команду на прежний уровень.

- В "Локомотив" меня в 90-е приглашал Юрий Павлович, я очень рад, что он вернулся. Давно это надо было сделать, решение правильное. Некоторые считают, что время Семина ушло? Это его родной клуб. Все, что есть  сегодня у "Локомотива", - это его заслуга и Валерия Николаевича Филатова. Не говорю, что железнодорожники сразу начнут играть в другой футбол. Семину нужно время для спокойной работы, тем более сейчас у него помощники - все ребята, с которыми мы вместе играли. Надеюсь, что все получится, плюс болельщики пойдут на трибуны.

- Вы сами хотели бы вернуться в систему "Локомотива"?

- С большим удовольствием бы поработал в структуре клуба. Как и "Океан" из Находки, "Локомотив" - это мой родной дом. Позвонит Семин, хоть пешком готов идти из Брянска, где сейчас живу. (Дмитрий УСКОВ)

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