Невероятные эмоции Левашова после победы над "Зенитом". Это надо видеть!

Михаил Левашов на заборе перед фанатским сектором после матча "Арсенал" - "Зенит".

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов после победы над "Зенитом" в матче 16-го тура премьер-лиги (4:2) бурно отпраздновал это событие.

27-летний вратарь совершил забег по стадиону, на ходу сняв игровую футболку. Оказавшись на другой стороне поля, голкипер залез на ограждение перед фанатским сектором туляков и начал размахивать руками и заводить болельщиков.

В текущем сезоне Левашов провел 11 матчей за "Арсенал" и пропустил 17 голов.

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