21:30 | Футбол — РПЛ

Невероятные эмоции Левашова после победы над "Зенитом". Это надо видеть!

Михаил Левашов на заборе перед фанатским сектором после матча "Арсенал" - "Зенит".
Михаил Левашов на заборе перед фанатским сектором после матча "Арсенал" - "Зенит".
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Голкипер "Арсенала"  Михаил Левашов после победы над "Зенитом" в матче 16-го тура премьер-лиги (4:2) бурно отпраздновал это событие.

27-летний вратарь совершил забег по стадиону, на ходу сняв игровую футболку. Оказавшись на другой стороне поля, голкипер залез на ограждение перед фанатским сектором туляков и начал размахивать руками и заводить болельщиков.

В текущем сезоне Левашов провел 11 матчей за "Арсенал" и пропустил 17 голов. 

Арсенал Т - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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