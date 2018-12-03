Невероятные эмоции Левашова после победы над "Зенитом". Это надо видеть!

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов после победы над "Зенитом" в матче 16-го тура премьер-лиги (4:2) бурно отпраздновал это событие.
27-летний вратарь совершил забег по стадиону, на ходу сняв игровую футболку. Оказавшись на другой стороне поля, голкипер залез на ограждение перед фанатским сектором туляков и начал размахивать руками и заводить болельщиков.
#АрсеналЗенит – 4⃣:2⃣– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 декабря 2018 г.
🔥🔥🔥🔥 Михаил Левашов после финального свистка! pic.twitter.com/EOAnEIrHq8
В текущем сезоне Левашов провел 11 матчей за "Арсенал" и пропустил 17 голов.
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