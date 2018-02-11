15:05 | Футбол — РФПЛ

Насри может перейти в "Зенит"

Самир НАСРИ. Фото Алексей ИВАНОВ
Самир НАСРИ. Фото Алексей ИВАНОВ
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По информации "СЭ", среди кандидатов на переход в "Зенит" находится полузащитник Самир Насри. 30-летний француз в январе расторг контракт с "Антальяспором" и сейчас ищет новый клуб. Представители атакующего хавбека сами вышли на сине-бело-голубых и предложили кандидатуру своего клиента.

Петербуржцы ведут переговоры с агентами, но пока не дали окончательного ответа, так как согласовывают вариант с Роберто Манчини. Кроме того, "Зенит" конкурирует со "Спартаком" за право приобрести 22-летнего защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина.

Насри: эпатажный скандалист. Кто может перейти в "Зенит"

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (43)
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dv2205

Венгер и его угробил как Аршавина и ему уже не подняться -- не надо брать

20:50

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

по теме : Насри взять бесплатно и за 1 т.р. и перепродавать..... "Зенит ->Насри в Спартак", "Спартак ->Насри в Динамо" поржать чисто)))))

19:41

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Коновал и бомжедав AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka ЗЮК~ Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака. 17:17///////////// / зенит в 117 странах в онлайн смотрят, почти как АПЛ, тут остальные в РФ сосут.............Амкар и с трибун не разглядеть ,у ворот кусты выросли за зиму, остается завидовать ////А-ха-ха...А-ха-ха...Онлайн в 117 странах...А чего не в 711? Ну нельзя же быть настолько наивными) Не все из того что пишут и показывают правда) И даже не половина...И даже не треть)///// всего 151, ХЗ в штатах зенит тосно смотрел

19:38

Коновал и бомжедав

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА. //И ведь надо же, где живут там и гадят) Ну так на то и бомжи...

19:32

Коновал и бомжедав

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. merniloskut Кто насrал в коробку из под холодильника?...свиньи. ///Бомжи. Однозначно!

19:31

Коновал и бомжедав

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka ЗЮК~ Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака. 17:17///////////// / зенит в 117 странах в онлайн смотрят, почти как АПЛ, тут остальные в РФ сосут.............Амкар и с трибун не разглядеть ,у ворот кусты выросли за зиму, остается завидовать ////А-ха-ха...А-ха-ха...Онлайн в 117 странах...А чего не в 711? Ну нельзя же быть настолько наивными) Не все из того что пишут и показывают правда) И даже не половина...И даже не треть)

19:30

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

merniloskut Кто насrал в коробку из под холодильника?...свиньи.

19:29

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

ЗЮК~ Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака. 17:17///////////// / зенит в 117 странах в онлайн смотрят, почти как АПЛ, тут остальные в РФ сосут.............Амкар и с трибун не разглядеть ,у ворот кусты выросли за зиму, остается завидовать

19:24

merniloskut

Кто насrал в коробку из под холодильника?

19:22

SpaMan

Костя прости, они все просрали

19:07

Sergey_msk

Насри в Зенит!!!)))))))

18:33

serzheo

Че -то какая-то фикция. То какой-то кавказец (как там его) то звезда затухающая. Сарсания ушел и все стало как-то непонятно. Что это за трансферы? Какое направление развития?

18:29

Ю.Ю.

ЗЮК~ ___________________ Можно подумать на этой ветке одни питерские. Ваши зажигают. И того же возраста.

17:54

Очень плохой мальчик

На очереди-Трипьер из Тоттенхэма.

17:53

ЗЮК~

Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака.

17:17

Коновал и бомжедав

Millwall82 А что на зенитовских ветках вечно обитают разного рода копытные? Вон ветка перспективная про Набу) А потом удивляются почему матчи Зенита в ЛЕ, смотрят больше людей чем Спартак и ЦСКА в ЛЧ) вместе взятых))) ответ на поверхности)/// Ты эти "факты" сам придумываешь?)

17:11

fifa_guru

А Манданда еще в деле?

16:59

Millwall82

А что на зенитовских ветках вечно обитают разного рода копытные? Вон ветка перспективная про Набу) А потом удивляются почему матчи Зенита в ЛЕ, смотрят больше людей чем Спартак и ЦСКА в ЛЧ) вместе взятых))) ответ на поверхности)

16:41

asc0002

О, а вот и Gon Don'ы на запах желудей сбежались))

16:40

вэняляйнэн

Агенты предлагают бесплатного игрока? Тут, как скажет Манчини и если не будет чрезмерной личка. Однако похоже неликвид. За Набиуллина, если всё таки уходит Кришито. Жирков весь чемпионат не потянет по возрасту и хрустальности из-за старых травм.

16:37

Don

asc0002, я так понимаю 0002 - это уровень твоего iq?))) Чё то совсем мало, вон у милоульчика бери пример, у него аж 82)))

16:37

ЗЮК~

asc0002,говно-это по твоей части,маленький любитель какашек.

16:36

эстонский армеец

Комментатор: "Насри в центре поля..." Пусть переходит.)

16:35

asc0002

баламошка, "Передаса", как ты сказал, сравнивать надо не с Ананидзе, а с Педрошей). Ну-ка, давай свой развернутый анализ по этому поводу, орнитолог из некультурной ты наш).

16:33

баламошка

Гарик "внук Наташи" Попов Сидят взрослые люди и обсуждают фамилии.Почитал,как в детсаду побывал. Пипец тема для взрослых мужиков!!!!___ По теме: Хрен его знает,нужен ли. По мне так и ненужен./////////Ещё как нужен!) Всё футбольное сообщество жаждет, чтобы в Зените был насри)

16:32

Millwall82

Насри в Арсенале и ОМ зажигал, дриблинг шикарный. Потом чего-то резко деградировал.

16:30

баламошка

sv55 покупка - по Фрейду))))))////////////Многострадальные бабушки России: - Газпромушка, милок, а што ты купил на наши денюжки? - Насри, бабульки.

16:30

Гарик "внук Наташи" Попов

Сидят взрослые люди и обсуждают фамилии.Почитал,как в детсаду побывал. Пипец тема для взрослых мужиков!!!!___ По теме: Хрен его знает,нужен ли. По мне так и ненужен.

16:28

sv55

покупка - по Фрейду))))))

16:28

serzheo

Это народный клуб Африки разговорился, что ли?)))

16:19

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