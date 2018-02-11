Насри может перейти в "Зенит"

По информации "СЭ", среди кандидатов на переход в "Зенит" находится полузащитник Самир Насри. 30-летний француз в январе расторг контракт с "Антальяспором" и сейчас ищет новый клуб. Представители атакующего хавбека сами вышли на сине-бело-голубых и предложили кандидатуру своего клиента.
Петербуржцы ведут переговоры с агентами, но пока не дали окончательного ответа, так как согласовывают вариант с Роберто Манчини. Кроме того, "Зенит" конкурирует со "Спартаком" за право приобрести 22-летнего защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина.
dv2205
Венгер и его угробил как Аршавина и ему уже не подняться -- не надо брать
20:50
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
по теме : Насри взять бесплатно и за 1 т.р. и перепродавать..... "Зенит ->Насри в Спартак", "Спартак ->Насри в Динамо" поржать чисто)))))
19:41
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Коновал и бомжедав AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka ЗЮК~ Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака. 17:17///////////// / зенит в 117 странах в онлайн смотрят, почти как АПЛ, тут остальные в РФ сосут.............Амкар и с трибун не разглядеть ,у ворот кусты выросли за зиму, остается завидовать ////А-ха-ха...А-ха-ха...Онлайн в 117 странах...А чего не в 711? Ну нельзя же быть настолько наивными) Не все из того что пишут и показывают правда) И даже не половина...И даже не треть)///// всего 151, ХЗ в штатах зенит тосно смотрел
19:38
Коновал и бомжедав
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА. //И ведь надо же, где живут там и гадят) Ну так на то и бомжи...
19:32
Коновал и бомжедав
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. merniloskut Кто насrал в коробку из под холодильника?...свиньи. ///Бомжи. Однозначно!
19:31
Коновал и бомжедав
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka ЗЮК~ Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака. 17:17///////////// / зенит в 117 странах в онлайн смотрят, почти как АПЛ, тут остальные в РФ сосут.............Амкар и с трибун не разглядеть ,у ворот кусты выросли за зиму, остается завидовать ////А-ха-ха...А-ха-ха...Онлайн в 117 странах...А чего не в 711? Ну нельзя же быть настолько наивными) Не все из того что пишут и показывают правда) И даже не половина...И даже не треть)
19:30
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
merniloskut Кто насrал в коробку из под холодильника?...свиньи.
19:29
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
ЗЮК~ Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака. 17:17///////////// / зенит в 117 странах в онлайн смотрят, почти как АПЛ, тут остальные в РФ сосут.............Амкар и с трибун не разглядеть ,у ворот кусты выросли за зиму, остается завидовать
19:24
merniloskut
Кто насrал в коробку из под холодильника?
19:22
SpaMan
Костя прости, они все просрали
19:07
Sergey_msk
Насри в Зенит!!!)))))))
18:33
serzheo
Че -то какая-то фикция. То какой-то кавказец (как там его) то звезда затухающая. Сарсания ушел и все стало как-то непонятно. Что это за трансферы? Какое направление развития?
18:29
Ю.Ю.
ЗЮК~ ___________________ Можно подумать на этой ветке одни питерские. Ваши зажигают. И того же возраста.
17:54
Очень плохой мальчик
На очереди-Трипьер из Тоттенхэма.
17:53
ЗЮК~
Millwall82,"смотрят".Ты посмотри на количество комментариев в темах товарищеских матчей Спартака.Там 80% питерских школьников.Ваша популярность не выходит за рамки вашего города,в отличие от Спартака.
17:17
Коновал и бомжедав
Millwall82 А что на зенитовских ветках вечно обитают разного рода копытные? Вон ветка перспективная про Набу) А потом удивляются почему матчи Зенита в ЛЕ, смотрят больше людей чем Спартак и ЦСКА в ЛЧ) вместе взятых))) ответ на поверхности)/// Ты эти "факты" сам придумываешь?)
17:11
fifa_guru
А Манданда еще в деле?
16:59
Millwall82
А что на зенитовских ветках вечно обитают разного рода копытные? Вон ветка перспективная про Набу) А потом удивляются почему матчи Зенита в ЛЕ, смотрят больше людей чем Спартак и ЦСКА в ЛЧ) вместе взятых))) ответ на поверхности)
16:41
asc0002
О, а вот и Gon Don'ы на запах желудей сбежались))
16:40
вэняляйнэн
Агенты предлагают бесплатного игрока? Тут, как скажет Манчини и если не будет чрезмерной личка. Однако похоже неликвид. За Набиуллина, если всё таки уходит Кришито. Жирков весь чемпионат не потянет по возрасту и хрустальности из-за старых травм.
16:37
Don
asc0002, я так понимаю 0002 - это уровень твоего iq?))) Чё то совсем мало, вон у милоульчика бери пример, у него аж 82)))
16:37
ЗЮК~
asc0002,говно-это по твоей части,маленький любитель какашек.
16:36
эстонский армеец
Комментатор: "Насри в центре поля..." Пусть переходит.)
16:35
asc0002
баламошка, "Передаса", как ты сказал, сравнивать надо не с Ананидзе, а с Педрошей). Ну-ка, давай свой развернутый анализ по этому поводу, орнитолог из некультурной ты наш).
16:33
баламошка
Гарик "внук Наташи" Попов Сидят взрослые люди и обсуждают фамилии.Почитал,как в детсаду побывал. Пипец тема для взрослых мужиков!!!!___ По теме: Хрен его знает,нужен ли. По мне так и ненужен./////////Ещё как нужен!) Всё футбольное сообщество жаждет, чтобы в Зените был насри)
16:32
Millwall82
Насри в Арсенале и ОМ зажигал, дриблинг шикарный. Потом чего-то резко деградировал.
16:30
баламошка
sv55 покупка - по Фрейду))))))////////////Многострадальные бабушки России: - Газпромушка, милок, а што ты купил на наши денюжки? - Насри, бабульки.
16:30
Гарик "внук Наташи" Попов
Сидят взрослые люди и обсуждают фамилии.Почитал,как в детсаду побывал. Пипец тема для взрослых мужиков!!!!___ По теме: Хрен его знает,нужен ли. По мне так и ненужен.
16:28
sv55
покупка - по Фрейду))))))
16:28
serzheo
Это народный клуб Африки разговорился, что ли?)))
16:19