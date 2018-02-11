Насри может перейти в "Зенит"

По информации "СЭ", среди кандидатов на переход в "Зенит" находится полузащитник Самир Насри. 30-летний француз в январе расторг контракт с "Антальяспором" и сейчас ищет новый клуб. Представители атакующего хавбека сами вышли на сине-бело-голубых и предложили кандидатуру своего клиента.

Петербуржцы ведут переговоры с агентами, но пока не дали окончательного ответа, так как согласовывают вариант с Роберто Манчини. Кроме того, "Зенит" конкурирует со "Спартаком" за право приобрести 22-летнего защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина.

Насри: эпатажный скандалист. Кто может перейти в "Зенит"