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"На что еще он способен из-за денег?" Адвокат жены Глушакова - о футболисте

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Адвокат супруги капитана "Спартака"  Дениса Глушакова Дарьи подтвердил информацию о том, что футболист написал на нее заявление в полицию. Ранее сообщалось, что хавбек не хочет выплачивать алименты и обвиняет жену в мошенничестве

Сначала Глушаков хотел забрать детей у жены и заставить ее платить алименты. После того как суд решил, что алименты должен платить он - Глушаков подал заявление в полицию и требует всех посадить. На что еще способен футболист из-за денег и кто ему все это советует? - написал Сергей Жорин в своем Твиттере.

Напомним, что 24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

19 октября Никулинский районный суд столицы вынес такое решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ – Денис должен перечислять на содержание детей треть своего дохода (то есть около 5 миллионов рублей в месяц из 15-ти), а также назначил очередное заседание на 14 ноября, на которое супруги не явились.

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