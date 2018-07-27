Мостовой назвал фаворитов чемпионата России в предстоящем сезоне

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой в интервью "Известиям" назвал клубы, которые будут бороться за первые места в чемпионате России в предстоящем сезоне.



- ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар" обладают всеми качествами, чтобы претендовать на самые высокие места, - сказал Мостовой. - Конечно, на первых порах в борьбу с лидерами может включиться какой-то другой клуб, который подарит болельщикам сенсацию. Но, думаю, в конечном итоге первые пять мест будут распределены среди фаворитов.



Есть немало команд, которые могут достаточно ярко себя проявить. На мой взгляд, в этом году может успешно выступить "Ахмат". Грозненцы уже не первый сезон стремятся в еврокубки. Если они будут более стабильно играть в ходе сезона, то всё может получиться.



Также выделю "Ростов" и "Рубин". В прошлом сезоне у этих команд был период перестройки. Теперь они должны выглядеть более уверенно. Не удивлюсь, если казанцы и дончане смогут выстрелить в чемпионате.

Чемпионат России стартует 28 июля матчем "Урал" - "Анжи" в Екатеринбурге.