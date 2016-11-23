15:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Миранчук может оказаться в "Краснодаре" или "Рубине"

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По информации "СЭ", полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук пока не принял решение о том, в каком клубе продолжит карьеру по окончании контракта с железнодорожниками.

Договор с "Локо" у Миранчука истекает в ноябре 2017 года. "Локо" и представители футболиста продолжают вести переговоры. В то же время наиболее предметный интерес к игроку проявляют "Краснодар" и "Рубин", однако говорить о достижении даже предварительной договоренности пока нельзя. Не исключен вариант, при котором футболист отработает свой контракт с "Локо" до конца, после чего попытается трудоустроиться в зарубежном клубе.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ak-09

Есть команды,где Миранчук,действительно может пригодится.Это Знамя Труда,Строгино,Волга Тверь.В любительской лиге,может неплохо себя,проявить.

16:17

blue-white!

Одновременно?)))

15:55

lordblack

В Краснодаре и Рубине. По частям что ли? Одна нога в Краснодаре, другая в Рубине?!

15:48

sars882

распилят?

15:46

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