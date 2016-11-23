Миранчук может оказаться в "Краснодаре" или "Рубине"

По информации "СЭ", полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук пока не принял решение о том, в каком клубе продолжит карьеру по окончании контракта с железнодорожниками.

Договор с "Локо" у Миранчука истекает в ноябре 2017 года. "Локо" и представители футболиста продолжают вести переговоры. В то же время наиболее предметный интерес к игроку проявляют "Краснодар" и "Рубин", однако говорить о достижении даже предварительной договоренности пока нельзя. Не исключен вариант, при котором футболист отработает свой контракт с "Локо" до конца, после чего попытается трудоустроиться в зарубежном клубе.