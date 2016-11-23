Миранчук может оказаться в "Краснодаре" или "Рубине"

По информации "СЭ", полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук пока не принял решение о том, в каком клубе продолжит карьеру по окончании контракта с железнодорожниками.
Договор с "Локо" у Миранчука истекает в ноябре 2017 года. "Локо" и представители футболиста продолжают вести переговоры. В то же время наиболее предметный интерес к игроку проявляют "Краснодар" и "Рубин", однако говорить о достижении даже предварительной договоренности пока нельзя. Не исключен вариант, при котором футболист отработает свой контракт с "Локо" до конца, после чего попытается трудоустроиться в зарубежном клубе.
ak-09
Есть команды,где Миранчук,действительно может пригодится.Это Знамя Труда,Строгино,Волга Тверь.В любительской лиге,может неплохо себя,проявить.
16:17
blue-white!
Одновременно?)))
15:55
lordblack
В Краснодаре и Рубине. По частям что ли? Одна нога в Краснодаре, другая в Рубине?!
15:48
sars882
распилят?
15:46