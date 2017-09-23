Мешков правильно не назначил второй пенальти в пользу "Спартака"

На 84-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" арбитр Виталий Мешков правильно разобрался в сложном моменте и не назначил еще один 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Георгий Джикия, отставил правую ногу и зацепился ей за ногу Павла Яковлева, пытаясь обмануть судью и заработать пенальти. Но Мешков вместо этого вынес предупреждение за симуляцию. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"