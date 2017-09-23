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21:04 | Футбол — РФПЛ

Мешков правильно не назначил второй пенальти в пользу "Спартака"

Момент с падением Джикии. Момент с падением Джикии. Момент с падением Джикии. Момент с падением Джикии.
Момент с падением Джикии.
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На 84-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Спартак""Анжи" арбитр Виталий Мешков правильно разобрался в сложном моменте и не назначил еще один 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Георгий Джикия, отставил правую ногу и зацепился ей за ногу Павла Яковлева, пытаясь обмануть судью и заработать пенальти. Но Мешков вместо этого вынес предупреждение за симуляцию. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Странник-777

Третий снимок четко фиксирует снос Джикии - удар идет точно в колено. Это не только пенальти, это еще и красная, между прочим.

21:31

Странник-777

А сколько раз на фолы Анжи Мешков глаза закрывал? Для говнокоманды - это то, что нужно, чтобы выровнять игру с более сильной командой... Надо Мешкова опять в запас отправлять...

21:29

Странник-777

В том эпизоде Георгий Джикия, отставил правую ногу и зацепился ей за ногу Павла Яковлева, пытаясь обмануть судью и заработать пенальти............. Вы чего там курите ребята? Проплатили что ли вам Спартак троллить? И первый пенальти без вопросов и здесь пенальти 100%-ий. Четко совершенно видно откровенную снос Джикии. Или вы в футбол никогда не играли, или явно проплачен наезд на Спартак. Пол сайта забито какой-то бузнёй про Спартак. Из козявки в носу раздуваются вселенские конфликты. ГазПрём что ли проплатил эту антиспартаковскую кампанию?

21:26

alex-ls

ага сам бежал в игрока анжи это же видно. мячик назад отдал и вбок побежал, самому не смешно? и Самедов сам упал и Ананидзе сам себе сзади по ногам ударил. иди в полицию работать, будешь писать объяснительные Бобро

21:21

kaduly

На второй пенальти договора не было

21:20

old grumbler

Да уж не поставь судья первый пенальти Спартак бы и проиграл последней команде...

21:10