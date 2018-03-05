Матч "Амкар" – "Арсенал" перенесен в Уфу

Как сообщал "СЭ", матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" перенесен в Уфу. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения игр признала газон стадиона "Звезда" в Перми не соответствующим принятым стандартам, сообщает официальный сайт "Амкара". Отмечается, что клуб не сможет проводить домашние матчи в Перми до исправления ситуации.
Поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нем гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.
"Это произошло по следующей причине – на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с "Авангардом", и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей. По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно", – говорится в сообщении "Амкара".
Матч "Амкар" – "Арсенал" состоится 9 марта в Уфе. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Спринт
Нужно, что бы абсолютно везде были естественные травяные поля. Официально запретить проводить матчи на искусственных полях и в манежах. Для это надо играть с конца апреля по конец октября и при этом первые и последние туры проводить только на полях южных команд. В эру преступно-дилетантского моториста и его приспешников футбола нет с конца мая по середину августа, зато матчи впихивают в ноябрь-декабрь и в февраль-март-апрель.
16:59
MIKE-BEST
Там все равно никто на футбол не ходит...
15:25
Объектив
shpasic__________ Тоже подумал, что наши уже подключились)) Только в Уфе играть ничуть не лучше, а в Москву не перенесут...
15:03
марк де фоссен
Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения игр признала газон стадиона "Звезда" в Перми не соответствующим принятым стандартам, сообщает официальный сайт "Амкара".(с)---------------------------а до сих пор,пока не случился скандал в матче Зенит - Амкар,значит это же поле стандартам соответствовало??? Маразм РФС и РФПЛ крепчает все больше!)
14:34
crazysun78
Так если играть на снегу, то невожно скока там гранулятов..
13:59
grroznyi85
Перестарались с уборкой снега
13:32
Разбанен досрочно
хоспаде, ну зачем в рфпл такие недоклубы, у которых ни полей, ни игры. уг.
12:31
shpasic
непонятно, то ли это мелкая месть Зенита за потерю очков, то ли готовятся перенести игру с Локомотивом в Москву)
12:30