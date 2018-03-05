12:24 | Футбол — РФПЛ

Матч "Амкар" – "Арсенал" перенесен в Уфу

8

Как сообщал "СЭ", матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" перенесен в Уфу. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения игр признала газон стадиона "Звезда" в Перми не соответствующим принятым стандартам, сообщает официальный сайт "Амкара". Отмечается, что клуб не сможет проводить домашние матчи в Перми до исправления ситуации.

Поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нем гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.

"Это произошло по следующей причине – на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с "Авангардом", и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей. По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно", – говорится в сообщении "Амкара".

Матч "Амкар" – "Арсенал" состоится 9 марта в Уфе. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32856/

8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спринт

Нужно, что бы абсолютно везде были естественные травяные поля. Официально запретить проводить матчи на искусственных полях и в манежах. Для это надо играть с конца апреля по конец октября и при этом первые и последние туры проводить только на полях южных команд. В эру преступно-дилетантского моториста и его приспешников футбола нет с конца мая по середину августа, зато матчи впихивают в ноябрь-декабрь и в февраль-март-апрель.

16:59

MIKE-BEST

Там все равно никто на футбол не ходит...

15:25

Объектив

shpasic__________ Тоже подумал, что наши уже подключились)) Только в Уфе играть ничуть не лучше, а в Москву не перенесут...

15:03

марк де фоссен

Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения игр признала газон стадиона "Звезда" в Перми не соответствующим принятым стандартам, сообщает официальный сайт "Амкара".(с)---------------------------а до сих пор,пока не случился скандал в матче Зенит - Амкар,значит это же поле стандартам соответствовало??? Маразм РФС и РФПЛ крепчает все больше!)

14:34

crazysun78

Так если играть на снегу, то невожно скока там гранулятов..

13:59

grroznyi85

Перестарались с уборкой снега

13:32

Разбанен досрочно

хоспаде, ну зачем в рфпл такие недоклубы, у которых ни полей, ни игры. уг.

12:31

shpasic

непонятно, то ли это мелкая месть Зенита за потерю очков, то ли готовятся перенести игру с Локомотивом в Москву)

12:30

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!