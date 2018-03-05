Матч "Амкар" – "Арсенал" перенесен в Уфу

Как сообщал "СЭ", матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" перенесен в Уфу. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения игр признала газон стадиона "Звезда" в Перми не соответствующим принятым стандартам, сообщает официальный сайт "Амкара". Отмечается, что клуб не сможет проводить домашние матчи в Перми до исправления ситуации.

Поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нем гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.

"Это произошло по следующей причине – на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с "Авангардом", и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей. По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно", – говорится в сообщении "Амкара".

Матч "Амкар" – "Арсенал" состоится 9 марта в Уфе. "СЭ" проведет трансляцию игры.