Матч "Амкар" – "Арсенал", вероятно, состоится в Уфе

Матч 22-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Арсенал", с большой долей вероятности, состоится в Уфе.

По предварительной информации, связано это с тем, что в Перми не выполнили предписание по благоустройству поля – не досыпали определенное количество крошки на синтетический газон. Вероятно, матч теперь будет перенесен в Уфу. (Сергей ЕГОРОВ)

Встреча "Амкар" – "Арсенал" должна пройти 9 марта, она начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 21 тура "Амкар" занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, "Арсенал" идет на 7-й строчке.