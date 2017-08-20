Массимо Каррера: "У "Спартака" не получается играть, как в прошлом году"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера взял на себя ответственность за поражения в субботнем дерби с "Локомотивом" в 7-м туре премьер-лиги (3:4). Итальянец отметил, что у команды не получается повторить выступление прошлого чемпионского сезона.
– Я беру на себя ответственность даже за то, что проиграл дерби, – сказал Каррера в эфире программы "После футбола". – Что поменялось в сравнении с прошлым сезоном? Дело в том, что у нас не получается выступать так, как в прошлом году. Мы пытаемся восстановить физическое состояние. Нам есть, над чем работать.
Играть в условиях давления непросто, тяжело. Нужно выкладываться на 100 процентов. Нужны верные эмоции. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.
Юный Люцифер
dintos Вообще-то Каррера готовил команду и к весенней части прошлого Чемпионата и тогда команда прошла прекрасна. Да и сейчас играем не хуже, просто не везет
22:41
bor_bor
Какие-то беспомощные ответы у Карреры. Мало по существу. Человек - хороший, конечно. Но...
22:22
Protein
Еще есть время усилиться и побороться за пятерку. Но думаю, что после нового года в Спартаке будет другой тренер.
22:21
dintos
О чемпионстве уже можно забыть.А в том сезоне Спартак выехал на том,что Аленичев хорошо подготовил его к чемпионату.А как подготовил Карьера,видно сейчас.
22:12