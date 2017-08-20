22:07 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "У "Спартака" не получается играть, как в прошлом году"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера взял на себя ответственность за поражения в субботнем дерби с "Локомотивом" в 7-м туре премьер-лиги (3:4). Итальянец отметил, что у команды не получается повторить выступление прошлого чемпионского сезона.

– Я беру на себя ответственность даже за то, что проиграл дерби, – сказал Каррера в эфире программы "После футбола". – Что поменялось в сравнении с прошлым сезоном? Дело в том, что у нас не получается выступать так, как в прошлом году. Мы пытаемся восстановить физическое состояние. Нам есть, над чем работать.

Играть в условиях давления непросто, тяжело. Нужно выкладываться на 100 процентов. Нужны верные эмоции. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Юный Люцифер

dintos Вообще-то Каррера готовил команду и к весенней части прошлого Чемпионата и тогда команда прошла прекрасна. Да и сейчас играем не хуже, просто не везет

22:41

bor_bor

Какие-то беспомощные ответы у Карреры. Мало по существу. Человек - хороший, конечно. Но...

22:22

Protein

Еще есть время усилиться и побороться за пятерку. Но думаю, что после нового года в Спартаке будет другой тренер.

22:21

dintos

О чемпионстве уже можно забыть.А в том сезоне Спартак выехал на том,что Аленичев хорошо подготовил его к чемпионату.А как подготовил Карьера,видно сейчас.

22:12