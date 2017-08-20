Массимо Каррера: "У "Спартака" не получается играть, как в прошлом году"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера взял на себя ответственность за поражения в субботнем дерби с "Локомотивом" в 7-м туре премьер-лиги (3:4). Итальянец отметил, что у команды не получается повторить выступление прошлого чемпионского сезона.

– Я беру на себя ответственность даже за то, что проиграл дерби, – сказал Каррера в эфире программы "После футбола". – Что поменялось в сравнении с прошлым сезоном? Дело в том, что у нас не получается выступать так, как в прошлом году. Мы пытаемся восстановить физическое состояние. Нам есть, над чем работать.

Играть в условиях давления непросто, тяжело. Нужно выкладываться на 100 процентов. Нужны верные эмоции. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры