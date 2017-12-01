Массимо Каррера: "Погодные условия были никчемными для футбола"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) отметил, что команда стремится сохранить чемпионский титул. Также специалист поздравил своих подопечных и соперника с тем, что им удалось справиться с погодными условиями.

– Как вам понравилась сегодняшняя погода?

– Конечно, погодные условия были никчемными для игры в футбол, но я хочу поздравить "Арсенал" и своих ребят, потому что несмотря не погодные условия они играли в футбол.

– Сможет ли "Спартак" удержать чемпионство?

– Это то, к чему мы стремимся. Нам предстоит сыграть еще матч в чемпионате, потом будет перерыв и потом – десятиматчевая концовка. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"