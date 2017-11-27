Массимо Каррера: "Марибор" напомнил "Спартаку", что игра заканчивается, когда свистит судья"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что доволен самоотдачей своих футболистов в сегодняшней встрече. Специалист также добавил, что его команда смогла показать свою игру.

– Когда играют две команды и борются за три очка, то эмоции превосходят все остальное, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Мы показали нашу игру, мы реализовали свои моменты и забили больше голов. Доволен самоотдачей своих футболистов, потому что мы боролись до последней минуты даже в меньшинстве. Комбаров? Если я не ошибаюсь, то он получил ушиб ребра, но подробностей я пока не знаю.

Последний матч с "Марибором"? Безусловно, тот матч нам напомнил, что игра заканчивается, когда свистит судья, а не когда этого захотим мы.