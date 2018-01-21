Массимо Каррера: "Еременко останется со "Спартаком" на второй сбор"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что хавбек "Базеля" Сергей Еременко останется с командой на второй сбор. Хавбек находится на просмотре в столичном клубе и уже принял участие в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1), выйдя на замену во втором тайме.

- Еременко - молодой парень, и надо дать ему время адаптироваться, - сказал Каррера. - Со "Спартаком" он работает всего неделю. Нужно время. Для своих 19 лет он обладает хорошими качествами. Думаю, Сергей останется с нами на второй сбор. (Александр МУЙЖНЕК)

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