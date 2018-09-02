Массимо Каррера: "Без Промеса "Спартак" не остался в меньшинстве"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые будут играть в свой футбол в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита".

- Без Промеса мы не остаемся в меньшинстве, - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - Есть другие игроки, которые сыграют на его месте. Безусловно, он был важным игроком для "Спартака". Молодые игроки на правом фланге? Риска нет. Они играют, поскольку заслужили это. "Зенит" - сильная команда. Мы должны играть в наш футбол, придавая интенсивность и агрессивность игре.

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