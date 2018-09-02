18:55 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Без Промеса "Спартак" не остался в меньшинстве"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что красно-белые будут играть в свой футбол в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита".

- Без Промеса мы не остаемся в меньшинстве, - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - Есть другие игроки, которые сыграют на его месте. Безусловно, он был важным игроком для "Спартака". Молодые игроки на правом фланге? Риска нет. Они играют, поскольку заслужили это. "Зенит" - сильная команда. Мы должны играть в наш футбол, придавая интенсивность и агрессивность игре. 

Зенит - Спартак

Все о чемпионате России - здесь

результаты опроса
8003 чел.
Как Артем Дзюба сыграет против "Спартака" в 6-м туре РПЛ?
Забьет больше одного гола
14.1%
Забьет гол
43.5%
Сделает голевую передачу
4.5%
Заработает удаление
5.1%
Получит желтую карточку
8.3%
Ничем не отметится
24.5%
К комментариям
1
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ