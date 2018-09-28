Марко Трабукки: "Согласен с реформами, предложенными Федуном"

Известный футбольный агент Марко Трабукки - о предложениях владельца "Спартака" Леонида Федуна по реформированию российского футбола, которые он изложил в своей статье в "СЭ". Он отметил, что согласен с предложениями.

- Согласен с реформами, предложенными Федуном, - написал агент в Твиттере. - Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съемки, графика, пред/пост матчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу 136 евро (10600 рублей)/месяц за просмотр футбола, в России - 748 рублей. Российский футбол интересен и дороже стоит!

Согласен с реформами предложенными Федуном. Футбольный продукт в 🇷🇺 стали показывать очень качественно (съёмки, графика, пред/пост матчевые передачи, эксперты).

В 🇮🇹 я плачу 136€ (10600₽)/месяц за просмотр футбола, в 🇷🇺 748₽.



Российский футбол интересен и дороже стоит! pic.twitter.com/wTtCnKdeso – Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 28 сентября 2018 г.

Российский футбол: выживание или развитие. Статья Леонида Федуна

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