15:28 | Футбол — РПЛ

Марко Трабукки: "Согласен с реформами, предложенными Федуном"

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Известный футбольный агент Марко Трабукки - о предложениях владельца "Спартака" Леонида Федуна по реформированию российского футбола, которые он изложил в своей статье в "СЭ". Он отметил, что согласен с предложениями.

- Согласен с реформами, предложенными Федуном, - написал агент в Твиттере. - Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съемки, графика, пред/пост матчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу 136 евро (10600 рублей)/месяц за просмотр футбола, в России - 748 рублей. Российский футбол интересен и дороже стоит!

 

Российский футбол: выживание или развитие. Статья Леонида Федуна

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