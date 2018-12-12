Мама Глушакова: "Денис встречается с детьми. Не знаю, почему такое выходит. Давайте подождем суда"

Галина Николаевна, мать футболиста "Спартака" Дениса Глушакова прокомментировала негативным вокруг ее сына. Во вторник в Сети появилась запись, на которой 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает своей жене Дарье, обсуждая с ней детали бракоразводного процесса.

- Я не общалась (с ними), ничего не знаю, - приводит телеграмм-канал Mash слова Глушакова. - Я не знаю, почему это такое выходит. Детей она ему дает, он с ними встречается. Давайте подождем суда.

Напомним, что 24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

Ростовский областной суд рассмотрит жалобу адвоката полузащитника "Спартака" на решение о передаче в Москву иска к супруге Дарье о разводе. Рассмотрение назначено на среду, 12 декабря.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"