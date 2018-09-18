18:51 | Футбол — РПЛ

Максименко поставил лайк "Спартаку". Но не футбольному

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Голкипер "Спартака"  Александр Максименко заявил, что любить ходить на хоккей в свободное от тренировок время. Вчера он посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Автомобилистом" (2:4).

- Не все моменты понимаю, но люблю приходить на хоккей в свободное от тренировок время, - сказал Максименко в интервью пресс-службе хоккейного "Спартака". - Сам на коньках не очень хорошо стою, ведь я из Ростова. Но с удовольствием бы научился. В футбольном "Спартаке" все с удовольствием пришли бы на хоккейный матч. Мы все - одна большая команда болельщиков. Пришел и потому, что нужно было развеяться после матча с "Ахматом". Нас ждут тяжелые игры - надо как-то отвлекаться от футбола.

 

"Спартак" занимает 3-е место в чемпионате России после семи туров, имея в активе 14 очков.

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