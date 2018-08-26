Магомед Адиев: "Анжи" должен предъявлять аргументы на поле, а не у банкоматов"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в клубе. По словам специалиста, игроки должны выкладываться несмотря на задержки по зарплате.

- Игра будет продолжаться, пока мы выходим на поле, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Мы в первую очередь футболисты и свои аргументы должны преподносить на футбольном поле, а не у банкомата.

Конечно, чемпион России - фаворит сегодняшней встречи. Очень сильная атака у "Локомотива", они делают большой крен на атаку. Но у них все равно появляются свободные зоны. Мы все это знаем. Да, знать и сделать - это разные вещи, но мы постараемся.

"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)