Лоренсо Мельгарехо: "Качества Промеса помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью "СЭ" выразил восхищение от игры одноклубника Квинси Промеса. По его словам, качества 26-летнего голландца помогут ему проявить себя в любом клубе.

– В этом сезоне у вас 5+4 по системе гол+пас, круче только Промес и Луиз Адриану, – вопрос Мельгарехо.

– И это несмотря на не такое большое количество игровых минут! Да и в стартовом составе выходил не всегда. Но самое главное – те минуты, когда мне доверяли, провел с необходимой интенсивностью. Мне важно помогать команде даже за короткие промежутки времени. И я в самом деле успеваю забивать и отдавать передачи!

– Чем вас восхищает Квинси? Он потянул бы уровень английской премьер-лигой, если и правда однажды там окажется?

– Потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся. За несколько лет в "Спартаке" показывает стабильный уровень и так же постоянно дает результат. Промес раскрыл свои лучшие качества, и не сомневаюсь: они помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате. (Александр МУЙЖНЕК)

Полная версия интервью – в ближайшее время в "СЭ"