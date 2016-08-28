"Локомотив" победил "Краснодар" в первом матче после возвращения Семина

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России – 2:1. Эта игра стала первой для московского клуба после возвращения на пост главного тренера Юрия Семина.
Железнодорожники открыли счет на 41-й минуте после разящего выпада Александра Самедова. После перерыва команды обменялись голами с пенальти. Федор Смолов с "точки" (после спорного решения Сергея Лапочкина наказать гостей за нарушение Ведрана Чорлуки на Ари) провел шестой гол в чемпионате. Вскоре 11-метровый реализовал Эсекиэл Хенти.
"Локомотив" одержал первую победу в чемпионате после четырех ничьих. Вместе с тем москвичи сравнялись с "Краснодаром" по числу набранных очков – по 7.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Самедов, 41 (0:1). Смолов, 48 – с пенальти (1:1). Хенти, 56 – с пенальти (1:2).
"Краснодар": Крицюк, Калешин (Быстров, 71), Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Газинский, Ахмедов (Торбинский, 64), Подберезкин (Жоаузинью, 64), Ари, Смолов, Перейра.
"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Денисов, Самедов, Тарасов, Ндинга (Михалик, 90+2), Миранчук, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 86).
Предупреждения: Чорлука, 45. Тарасов, 78. Денисов, 85. Торбинский, 90.
Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Шимарыгин (Сосновый Бор).
28 августа. Краснодар. Стадион "Кубань".
Док_
Первый пошел! Где все братья)? Долбанный СЭКС!!
21:53
Митяй Антибомж
Гоооооооооооооооооооооооооооол!
21:53
Andersen2
Немного расстраивает то, что Краснодар проиграл матчи командам, выше которых он собирается быть.
21:52
П_о_в_а_р
Platinum1991 Есть первый гол под руководством ПАЛЫЧА! 41 мин. ГООООЛ!!! Самедов! 0:1! С почином ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Есть второй гол под руководством ПАЛЫЧА! 56 мин. ГООООЛ!!! Хенти с пенальти! 1:2! С дублем ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЕ!!! Игроки Локомотива проявили характер и действовали очень хорошо, выполнив установку на игру ПАЛЫЧА! Есть первая победа ПАЛЫЧА с приходом в Локомотив! УРА! --------------------------------------------- Алла божественна!!! Люблю.
21:50
Док_
Найдется хоть один коуч, способный признать что близнец ни хрена не защитник!
21:47
Platinum1991
Есть первый гол под руководством ПАЛЫЧА! 41 мин. ГООООЛ!!! Самедов! 0:1! С почином ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Есть второй гол под руководством ПАЛЫЧА! 56 мин. ГООООЛ!!! Хенти с пенальти! 1:2! С дублем ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЕ!!! Игроки Локомотива проявили характер и действовали очень хорошо, выполнив установку на игру ПАЛЫЧА! Есть первая победа ПАЛЫЧА с приходом в Локомотив! УРА!
21:41
историк79
А мне, знаее, не понравился Подберёзкин. Он сделал несколько эффектных финтов, и в общем удачных. Но движение у него, (а я спецом за ним приглядывал), отвратительное! Очень мало двигался. Плохо открывался. Да и вообще "Краснодар" сильно разочаровал в плане выдумки. Сплошная индивидуалка и очевидный пас.
21:37
Gulj
Ж и в о й и не говори,жизнь наверное плохая концерагенны кушает,беда для московского футзала.
21:36
Meddle
Чой-то они все зеленые, чой-то не то, Федун мутит воду, замаскировались...
21:36
allehandro
Крючкохвостые уже цензуру на сайте ввели!!!
21:34
Док_
Это заговор! В такой форме не дадут выиграть!
21:34
Thomas_Boy
Адекватный Зритель___________ Не болею больше за комбайн, паровоз - он больше и дымит красивше! Но самое главное, чтобы "Спартак" вынес "Анжу". Чтобы таблица была правильная.
21:34
allehandro
здесь нормально, а как пишу вперед Анжи то сразу.... Ваши комментарии не сохранены. Вы забанены на сайте или пытаетесь добавить дублирующийся комментарий.
21:33
Док_
Летел по обочине с долбанной дачи, чтобы на матч тура успеть)! Где хоть все наши? Вперед, Спартак! Только победа! Нет Блэкам! Настоящий лидер должен быть на своем законном месте!!!
21:32
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- НАС же вроде как гинерско - питерско - федуновские подковёрно-кабинетные решалы в Грозном прихлопнули уже. Не?
21:30
Gulj
Они бы и без тренера победили,бред какой то, Сёмин пришёл и победили,Черевченко спасибо скажите.
21:30
zoostation
allehandro Эта победа эмоциях. 21:28 ------------ не переживай, друг. зато спартак на классе обыграем!
21:29
Ж и в о й
Пименов рожу-то отъел...)
21:28
историк79
Meddle///// Ой, благородный дон. Боюсь тебе признаться. Боюсь
21:28
allehandro
Эта победа эмоциях.
21:28
Rus_Witcher
Элементарно. "Ростов" устал после "Аякса". У "Краснодара" половина переломанных. Еще эти твари хотели Ари сломать. Зато теперь по всем каналам показывают как старпер Семин выиграл!!!!!
21:27
Адекватный Зритель_
Сёмин - убирайся! ! Курбанов - возвертайся!
21:27
Thomas_Boy
Адекватный Зритель___________ Побереги эмоции, Брат. Главный матч сейчас начнется.
21:27
Thomas_Boy
Rus_Witcher _____________ Мы играем для болельщиков и на радость Ольге Юрьевне, а вы - за деньги. Правда за нами.
21:24
Meddle
историк79 Все, за кого я болел в этом туре, проиграли. Карма. 21:22 ______ Всегда болей против ЦСКА))
21:24
историк79
Краснодар - техника. Локомотив - ум. Ум победил. Всё логично.
21:24
Адекватный Зритель_
Шпалыча Ольга Юрьевна за договорняки выпнула. Нет Ольги Юрьевны - и Шпалыч развернулся в злокозненных бесчинствах. .. Доколе? ?!
21:23
историк79
Все, за кого я болел в этом туре, проиграли. Карма.
21:22
Berkut-7
Палычу бы аналог Сычева и он бы за чемпионство поборолся бы , хотя сейчас все лидеры без нападающих играют, ни в одном клубе топ нападающего не осталось , все нестабильные и не забивные особо, так что кто его знает )
21:22
zoostation
Сёмин наш король!
21:22