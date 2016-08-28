21:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" победил "Краснодар" в первом матче после возвращения Семина

Юрий СЕМИН. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
Юрий СЕМИН. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
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"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России – 2:1. Эта игра стала первой для московского клуба после возвращения на пост главного тренера Юрия Семина.

Железнодорожники открыли счет на 41-й минуте после разящего выпада Александра Самедова. После перерыва команды обменялись голами с пенальти. Федор Смолов с "точки" (после спорного решения Сергея Лапочкина наказать гостей за нарушение Ведрана Чорлуки на Ари) провел шестой гол в чемпионате. Вскоре 11-метровый реализовал Эсекиэл Хенти.

"Локомотив" одержал первую победу в чемпионате после четырех ничьих. Вместе с тем москвичи сравнялись с "Краснодаром" по числу набранных очков – по 7.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Самедов, 41 (0:1). Смолов, 48 – с пенальти (1:1). Хенти, 56 – с пенальти (1:2).

"Краснодар": Крицюк, Калешин (Быстров, 71), Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Газинский, Ахмедов (Торбинский, 64), Подберезкин (Жоаузинью, 64), Ари, Смолов, Перейра.

"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Денисов, Самедов, Тарасов, Ндинга (Михалик, 90+2), Миранчук, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 86).

Предупреждения: Чорлука, 45. Тарасов, 78. Денисов, 85. Торбинский, 90.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Шимарыгин (Сосновый Бор).

28 августа. Краснодар. Стадион "Кубань".

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http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (67)
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Док_

Первый пошел! Где все братья)? Долбанный СЭКС!!

21:53

Митяй Антибомж

Гоооооооооооооооооооооооооооол!

21:53

Andersen2

Немного расстраивает то, что Краснодар проиграл матчи командам, выше которых он собирается быть.

21:52

П_о_в_а_р

Platinum1991 Есть первый гол под руководством ПАЛЫЧА! 41 мин. ГООООЛ!!! Самедов! 0:1! С почином ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Есть второй гол под руководством ПАЛЫЧА! 56 мин. ГООООЛ!!! Хенти с пенальти! 1:2! С дублем ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЕ!!! Игроки Локомотива проявили характер и действовали очень хорошо, выполнив установку на игру ПАЛЫЧА! Есть первая победа ПАЛЫЧА с приходом в Локомотив! УРА! --------------------------------------------- Алла божественна!!! Люблю.

21:50

Док_

Найдется хоть один коуч, способный признать что близнец ни хрена не защитник!

21:47

Platinum1991

Есть первый гол под руководством ПАЛЫЧА! 41 мин. ГООООЛ!!! Самедов! 0:1! С почином ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Есть второй гол под руководством ПАЛЫЧА! 56 мин. ГООООЛ!!! Хенти с пенальти! 1:2! С дублем ПАЛЫЧ! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНИЕ!!! Игроки Локомотива проявили характер и действовали очень хорошо, выполнив установку на игру ПАЛЫЧА! Есть первая победа ПАЛЫЧА с приходом в Локомотив! УРА!

21:41

историк79

А мне, знаее, не понравился Подберёзкин. Он сделал несколько эффектных финтов, и в общем удачных. Но движение у него, (а я спецом за ним приглядывал), отвратительное! Очень мало двигался. Плохо открывался. Да и вообще "Краснодар" сильно разочаровал в плане выдумки. Сплошная индивидуалка и очевидный пас.

21:37

Gulj

Ж и в о й и не говори,жизнь наверное плохая концерагенны кушает,беда для московского футзала.

21:36

Meddle

Чой-то они все зеленые, чой-то не то, Федун мутит воду, замаскировались...

21:36

allehandro

Крючкохвостые уже цензуру на сайте ввели!!!

21:34

Док_

Это заговор! В такой форме не дадут выиграть!

21:34

Thomas_Boy

Адекватный Зритель___________ Не болею больше за комбайн, паровоз - он больше и дымит красивше! Но самое главное, чтобы "Спартак" вынес "Анжу". Чтобы таблица была правильная.

21:34

allehandro

здесь нормально, а как пишу вперед Анжи то сразу.... Ваши комментарии не сохранены. Вы забанены на сайте или пытаетесь добавить дублирующийся комментарий.

21:33

Док_

Летел по обочине с долбанной дачи, чтобы на матч тура успеть)! Где хоть все наши? Вперед, Спартак! Только победа! Нет Блэкам! Настоящий лидер должен быть на своем законном месте!!!

21:32

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy---- НАС же вроде как гинерско - питерско - федуновские подковёрно-кабинетные решалы в Грозном прихлопнули уже. Не?

21:30

Gulj

Они бы и без тренера победили,бред какой то, Сёмин пришёл и победили,Черевченко спасибо скажите.

21:30

zoostation

allehandro Эта победа эмоциях. 21:28 ------------ не переживай, друг. зато спартак на классе обыграем!

21:29

Ж и в о й

Пименов рожу-то отъел...)

21:28

историк79

Meddle///// Ой, благородный дон. Боюсь тебе признаться. Боюсь

21:28

allehandro

Эта победа эмоциях.

21:28

Rus_Witcher

Элементарно. "Ростов" устал после "Аякса". У "Краснодара" половина переломанных. Еще эти твари хотели Ари сломать. Зато теперь по всем каналам показывают как старпер Семин выиграл!!!!!

21:27

Адекватный Зритель_

Сёмин - убирайся! ! Курбанов - возвертайся!

21:27

Thomas_Boy

Адекватный Зритель___________ Побереги эмоции, Брат. Главный матч сейчас начнется.

21:27

Thomas_Boy

Rus_Witcher _____________ Мы играем для болельщиков и на радость Ольге Юрьевне, а вы - за деньги. Правда за нами.

21:24

Meddle

историк79 Все, за кого я болел в этом туре, проиграли. Карма. 21:22 ______ Всегда болей против ЦСКА))

21:24

историк79

Краснодар - техника. Локомотив - ум. Ум победил. Всё логично.

21:24

Адекватный Зритель_

Шпалыча Ольга Юрьевна за договорняки выпнула. Нет Ольги Юрьевны - и Шпалыч развернулся в злокозненных бесчинствах. .. Доколе? ?!

21:23

историк79

Все, за кого я болел в этом туре, проиграли. Карма.

21:22

Berkut-7

Палычу бы аналог Сычева и он бы за чемпионство поборолся бы , хотя сейчас все лидеры без нападающих играют, ни в одном клубе топ нападающего не осталось , все нестабильные и не забивные особо, так что кто его знает )

21:22

zoostation

Сёмин наш король!

21:22

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ