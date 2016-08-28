"Локомотив" победил "Краснодар" в первом матче после возвращения Семина

"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России – 2:1. Эта игра стала первой для московского клуба после возвращения на пост главного тренера Юрия Семина.

Железнодорожники открыли счет на 41-й минуте после разящего выпада Александра Самедова. После перерыва команды обменялись голами с пенальти. Федор Смолов с "точки" (после спорного решения Сергея Лапочкина наказать гостей за нарушение Ведрана Чорлуки на Ари) провел шестой гол в чемпионате. Вскоре 11-метровый реализовал Эсекиэл Хенти.

"Локомотив" одержал первую победу в чемпионате после четырех ничьих. Вместе с тем москвичи сравнялись с "Краснодаром" по числу набранных очков – по 7.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Самедов, 41 (0:1). Смолов, 48 – с пенальти (1:1). Хенти, 56 – с пенальти (1:2).

"Краснодар": Крицюк, Калешин (Быстров, 71), Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Газинский, Ахмедов (Торбинский, 64), Подберезкин (Жоаузинью, 64), Ари, Смолов, Перейра.

"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Денисов, Самедов, Тарасов, Ндинга (Михалик, 90+2), Миранчук, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 86).

Предупреждения: Чорлука, 45. Тарасов, 78. Денисов, 85. Торбинский, 90.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Шимарыгин (Сосновый Бор).

28 августа. Краснодар. Стадион "Кубань".

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