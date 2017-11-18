"Локомотив" отправил "СКА-Хабаровск" письмо с предложением о переносе матча

Руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров заявил, что клуб в пятницу обратился с официальным письмом к "СКА-Хабаровск" с предложением провести очный матч чемпионата России в Москве или Сочи. Встреча 18-го тура должна пройти 27 ноября в Хабаровске.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Помимо Москвы и Сочи железнодорожники готовы сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, и обсуждать иные варианты.

– Прогноз погоды в Хабаровске на 27 ноября – мороз под двадцать градусов, снег, – цитирует ТАСС Бодрова. – Играть в футбол в таких условиях не представляется возможным, это форс-мажор. При столь низких температурах здоровье участников матча и зрителей будет подвергнуто опасности. Мы предлагаем действовать в интересах футбола, а именно – перенести матч на стадион, где будут созданы приемлемые условия для болельщиков и футболистов.

Варианты? Сочи, Москва. Возможно, коллеги из "СКА– Хабаровск" предложат стадион в Махачкале как заявленный резервным. Письмо с предложениями отправлено, надеемся на скорейший отклик и готовность вместе выработать оптимальное решение.

Напомним, что сегодня "СКА-Хабаровск" примет в родных стенах ЦСКА, и в городе ожидается до минус 17 градусов. Матч начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.