00:49 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" отправил "СКА-Хабаровск" письмо с предложением о переносе матча

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Руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров заявил, что клуб в пятницу обратился с официальным письмом к "СКА-Хабаровск" с предложением провести очный матч чемпионата России в Москве или Сочи. Встреча 18-го тура должна пройти 27 ноября в Хабаровске.

 
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Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Помимо Москвы и Сочи железнодорожники готовы сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, и обсуждать иные варианты.

– Прогноз погоды в Хабаровске на 27 ноября – мороз под двадцать градусов, снег, – цитирует ТАСС Бодрова. – Играть в футбол в таких условиях не представляется возможным, это форс-мажор. При столь низких температурах здоровье участников матча и зрителей будет подвергнуто опасности. Мы предлагаем действовать в интересах футбола, а именно – перенести матч на стадион, где будут созданы приемлемые условия для болельщиков и футболистов.

Варианты? Сочи, Москва. Возможно, коллеги из "СКА– Хабаровск" предложат стадион в Махачкале как заявленный резервным. Письмо с предложениями отправлено, надеемся на скорейший отклик и готовность вместе выработать оптимальное решение.

Напомним, что сегодня "СКА-Хабаровск" примет в родных стенах ЦСКА, и в городе ожидается до минус 17 градусов. Матч начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4739852

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Askido

Все давно продуманно, матч перенесут однозначно

01:23

Pleafant

Странно,что не подсуетились армейцы,может,им не жалко своих игроков или они мазохисты и любят цирк белых медведей.Хабаровские армейцы, в надежде вымучить на морозе несчастное очко в таблицу,готовы заморозить своё живое.Паровозы-молодцы,берегут свои колёса.

01:21

EVIL915

СКА причём? Письмо не по адресу и не по теме. РФПЛ с РФСом не думали о том, что Дальний Восток и Сибирь могут представлять свои клубы??? Ладно, уж не переход на "весна-осень", но календарь-то продумать надо было, чтобы Хабаровск последние матчи играл на выезде! Летом отдохнули - теперь пинайте мячик в минус 20!

01:17

эстонский армеец

Вот уж "хрен" хитрому паровозу - едьте и играйте "на лыжах" - халявы не будет!

01:17