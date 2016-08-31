"Локомотив" объявил о трансфере Портнягина

Нападающий "Рубина" Игорь Портнягин продолжит карьеру в "Локомотиве", сообщает пресс-служба железнодорожников. Подробности сделки не разглашаются. Ранее "СЭ" сообщал, что сумма отступных за 27-летнего футболиста составляет 3 миллиона евро. За свою новую команду форвард будет выступать под 9-м номером.

В минувшем сезоне Портнягин отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 24 матчах премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он лишь дважды выходил на поле.

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