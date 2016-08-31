"Локомотив" объявил о трансфере Портнягина

Нападающий "Рубина" Игорь Портнягин продолжит карьеру в "Локомотиве", сообщает пресс-служба железнодорожников. Подробности сделки не разглашаются. Ранее "СЭ" сообщал, что сумма отступных за 27-летнего футболиста составляет 3 миллиона евро. За свою новую команду форвард будет выступать под 9-м номером.
В минувшем сезоне Портнягин отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 24 матчах премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он лишь дважды выходил на поле.
ИЛ-222
Хороший игрок.
19:50
Serjinio
Искремас=========================================== Ну прям-таки дерево? Характер - да, не подарок, но ведь по игровым качествам он хорош...
19:41
Singbеrt7
Эх, такого игрока продали!)))
19:41
Искремас
На фик им это дерево?!
19:36
Тот самый Зануда
А Гарик???!!!
19:24
Serjinio
Требуем продолжения банкета)))
19:23
maks55555
Локомотив можно поздравить с покупкой.
19:21