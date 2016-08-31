19:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" объявил о трансфере Портнягина

Игорь ПОРТНЯГИН теперь в "Локомотиве". Фото ФК "Локомотив"
Игорь ПОРТНЯГИН теперь в "Локомотиве". Фото ФК "Локомотив"
0
0
0
7

Нападающий "Рубина" Игорь Портнягин продолжит карьеру в "Локомотиве", сообщает пресс-служба железнодорожников. Подробности сделки не разглашаются. Ранее "СЭ" сообщал, что сумма отступных за 27-летнего футболиста составляет 3 миллиона евро. За свою новую команду форвард будет выступать под 9-м номером.

В минувшем сезоне Портнягин отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 24 матчах премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он лишь дважды выходил на поле.

Трансферное окно закрывается. LIVE! 

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13650

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

ИЛ-222

Хороший игрок.

19:50

Serjinio

Искремас=========================================== Ну прям-таки дерево? Характер - да, не подарок, но ведь по игровым качествам он хорош...

19:41

Singbеrt7

Эх, такого игрока продали!)))

19:41

Искремас

На фик им это дерево?!

19:36

Тот самый Зануда

А Гарик???!!!

19:24

Serjinio

Требуем продолжения банкета)))

19:23

maks55555

Локомотив можно поздравить с покупкой.

19:21

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ