"Локомотив": "Инцидент с Денисовым связан с недопониманием"

"Локомотив" считает инцидент с участием капитана команды Игоря Денисова, который оскорбил допинг-офицера, был связан с недопониманием, сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба. Железнодорожники отметили, что полузащитник принес извинения за случившееся.

Ранее о происшествии с Денисовым сообщила первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. По ее словам, клуб оштрафовал игрока на 1 миллион рублей. Также хавбек будет вынужден пропустить одну из ближайших игр.

"ФК "Локомотив" сожалеет об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принес свои извинения".

Отметим, что решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.

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