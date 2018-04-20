14:30 20 апреля | Футбол — РФПЛ

"Локомотив": "Инцидент с Денисовым связан с недопониманием"

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"Локомотив" считает инцидент с участием капитана команды Игоря Денисова, который оскорбил допинг-офицера, был связан с недопониманием, сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба. Железнодорожники отметили, что полузащитник принес извинения за случившееся.

Ранее о происшествии с Денисовым сообщила первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. По ее словам, клуб оштрафовал игрока на 1 миллион рублей. Также хавбек будет вынужден пропустить одну из ближайших игр.

"ФК "Локомотив" сожалеет об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принес свои извинения".

Отметим, что решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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tigana.1982

А мне что-то кажется что инцидент связан с психическим нездоровьем этого гражданина...

18:41 20 апреля

Объектив

Все дружно выдохнули и разошлись по своим хлевам-конюшням)) Здесь вам нет обломится))

16:59 20 апреля

mikeV

Недопонимание - это политкорректное недоумие.

15:16 20 апреля

баламошка

Недоразвитый не может без приключенек.

14:42 20 апреля

shpasic

а чего говорилка-Геркус приумолк?

14:41 20 апреля

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