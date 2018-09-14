"Локомотив"-2018/19 - чемпион стартовал хуже только два раза

В семи стартовых турах "Локомотив" набрал всего девять очков. Только два раза действующий чемпион начинал турнир хуже.
После первого в истории золота 2002 года железнодорожники набрали только семь баллов и завершили сезон на четвертом месте. Год назад "Спартак" взял на этом отрезке восемь очков и стал в итоге третьим. (Кирилл БУРДАКОВ)
Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей
|
Сезон
|
Действующий чемпион
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое место
|
1995
|
3
|
2
|
2
|
15-10
|
11
|
3-е
|
1998
|
Спартак
|
3
|
2
|
2
|
8-5
|
11
|
1-е
|
2005
|
Локомотив
|
2
|
5
|
0
|
5-2
|
11
|
3-е
|
2004
|
2
|
4
|
1
|
11-8
|
10
|
2-е
|
2008
|
2
|
4
|
1
|
12-8
|
10
|
5-е
|
2018/19
|
Локомотив
|
2
|
3
|
2
|
5-5
|
9
|
?
|
2017/18
|
Спартак
|
2
|
2
|
3
|
11-13
|
8
|
3-е
|
2003
|
Локомотив
|
2
|
1
|
4
|
8-11
|
7
|
4-е
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам