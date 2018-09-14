"Локомотив"-2018/19 - чемпион стартовал хуже только два раза

В семи стартовых турах "Локомотив" набрал всего девять очков. Только два раза действующий чемпион начинал турнир хуже.

После первого в истории золота 2002 года железнодорожники набрали только семь баллов и завершили сезон на четвертом месте. Год назад "Спартак" взял на этом отрезке восемь очков и стал в итоге третьим. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей

Сезон Действующий чемпион В Н П М О Итоговое место 1995 Спартак 3 2 2 15-10 11 3-е 1998 Спартак 3 2 2 8-5 11 1-е 2005 Локомотив 2 5 0 5-2 11 3-е 2004 ЦСКА 2 4 1 11-8 10 2-е 2008 Зенит 2 4 1 12-8 10 5-е 2018/19 Локомотив 2 3 2 5-5 9 ? 2017/18 Спартак 2 2 3 11-13 8 3-е 2003 Локомотив 2 1 4 8-11 7 4-е

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам