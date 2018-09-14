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"Локомотив"-2018/19 - чемпион стартовал хуже только два раза

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В семи стартовых турах "Локомотив" набрал всего девять очков. Только два раза действующий чемпион начинал турнир хуже.

После первого в истории золота 2002 года железнодорожники набрали только семь баллов и завершили сезон на четвертом месте. Год назад "Спартак" взял на этом отрезке восемь очков и стал в итоге третьим. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие результаты действующих чемпионов России после семи матчей

Сезон

Действующий чемпион

В

Н

П

М

О

Итоговое место

1995

Спартак

3

2

2

15-10

11

3-е

1998

Спартак

3

2

2

8-5

11

1-е

2005

Локомотив

2

5

0

5-2

11

3-е

2004

ЦСКА

2

4

1

11-8

10

2-е

2008

Зенит

2

4

1

12-8

10

5-е

2018/19

Локомотив

2

3

2

5-5

9

?

2017/18

Спартак

2

2

3

11-13

8

3-е

2003

Локомотив

2

1

4

8-11

7

4-е

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Локомотив - Динамо М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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