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Life.ru: Еременко мог нарушить процедуру допинг-контроля

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Сегодня. Ньон. Роман ЕРЕМЕНКО (справа) и Марко ТРАБУККИ (второй слева)."Дело Еременко": полная секретность

Одной из причин задержки с вынесением вердикта в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко может быть некорректное поведение при сдаче допинг-пробы, утверждает Life.ru.

Еременко после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2) мог нарушить процедуру, которая запрещает посещение душа и туалета, а также прием напитков от посторонних лиц. К тому же, если спортсмен нарушает какой-то пункт регламента, либо в грубой форме выражает недовольство, либо вообще отказывается от анализа, допинг-офицер делает соответствующую запись в протоколе. С высокой вероятностью именно это произошло с Еременко в Леверкузене.

Как ранее сообщал "СЭ", УЕФА, скорее всего, огласит решение по "делу Еременко" завтра, 18 ноября. При этом сначала об этом будет уведомлен ЦСКА.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА. 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне на слушаниях по делу 29-летнего игрока ЦСКА и сборной Финляндии присутствовали юрист армейского клуба Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.

"Дело Еременко". Как прошло заседание УЕФА // 
Судный день Романа Еременко. Предыстория дела к заседанию УЕФА

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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/933239/roman_ieriomienko_mogh_narushit_protsieduru_dopingh-kontrolia

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kadym

во шнырей натыкало на длительный срок

22:58

kot Begemot

Пописал мимо бутылочки?

22:44

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