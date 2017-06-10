Леонид Слуцкий: "Тренер сборной и тренер клуба – две методически разные вещи"

Вчера Леонид Слуцкий был назначен главным тренером английского "Халл Сити" – клуба, который покинул премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. А днем ранее 46-летний специалист прилетел в родной город, где выступил перед преподавателями и студентами Волгоградской государственной академии физической культуры. Мы присутствовали на встрече и получили разрешение о ней рассказать. Все вопросы заданы участниками круглого стола. Ответы Слуцкого, как всегда, небанальны. В них куча историй.

– Как вы считаете, способна ли наша сборная на Кубке конфедераций показать то, что от нее требует тренер?

– Это главный тренер должен считать. И выстраивать свои требования. Поймите, у любого тренера нет абстрактных требований. Я же, к примеру, не скажу: "Витя Васин, возьми мяч, обыграй десять человек и пробей в "девятку", чтоб никто не потащил!" А потом буду удивляться: "Как же ты не выполнил мои требования?!" Так не бывает. Требования всегда соответствуют реальным возможностям игрока.

А сборная – тема очень сложная, специфичная, труднопредсказуемая. При этом у болельщиков и специалистов всегда появляются завышенные ожидания относительно нее. Многое зависит от того, оптимален ли состав у национальной команды. Те люди или не те, в каком они состоянии конкретно сегодня. И ни для кого не секрет, что в России нет сейчас россыпи игроков для выбора. Поэтому любой мини-фактор может повлиять на выступление. Но если у нас все живы-здоровы и в оптимальном состоянии, то с командами, близкими к нам по силам и по рейтингу, вполне возможно соревноваться. А вот если есть большой разрыв в индивидуальном мастерстве, его сложно компенсировать любыми тактическими моделями, потому что в сборной у тебя нет столько времени на сыгранность и подготовку, чтобы все принципы работали как часы. В то же время ты не всегда можешь повлиять на определенные обстоятельства, хотя несешь за них ответственность и должен пытаться их предвидеть.

В целом убежден: тренер сборной и тренер клуба – две методически разные вещи. Можно хоть две отдельные книги выпускать: "Тренер по футболу" и "Тренер сборной по футболу". Причем это не только России касается. (Михаил ГОНЧАРОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Слуцкого