Леонид Слуцкий: "Наслаждаемся каждой минутой на новом стадионе"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после первой игры на новом стадионе против московского "Торпедо" (3:0) отметил, что команде приятно находиться на новом стадионе, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Отметим, что минувший матч на "Арене ЦСКА" по техническим причинам прошел без зрителей.

– Ощущения очень приятные, – сказал Слуцкий. – Наслаждаемся каждой минутой, которую проводим на новом стадионе. Причем не только на стадионе, но и в подтрибунных помещениях, в раздевалке. Здесь очень комфортно.

– Газон, обзор с тренерской скамейки – все ли устраивает или какие-то мелочи нужно еще доработать?

– Мы ведь над всеми этими моментами уже работали, все пожелания выполнены. Теперь остается привыкать, обживаться. Поле видно хорошо. Мы чуть-чуть подняли тренерские кресла. Сегодня шел дождь, но газон выдержал.

– С каким-то европейским стадионом новый дом ЦСКА можете сравнить?

– Конкретного аналога нет, потому проект здесь по-своему уникальный: крыша с разноуровневыми диагоналями. По архитектуре стадион выполнен больше в английской манере, квадратный. Похоже на тот же "Стэмфорд Бридж".