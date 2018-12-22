Леонид Слуцкий: "Мой сын стал рэпером. Его кумир – Фараон"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал о своем сыне, который стал рэпером.

– А как дела у вашего 13-летнего сына Димы?

– Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается. В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас – рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.

– Как вы к ней относитесь?

– Это не моя культура, не мой интерес. Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.

– Про батл Оксимирона и Гнойного слышали?

– Да. Я смотрю "вДудя", поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир – Фараон. (Игорь Рабинер)

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