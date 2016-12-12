17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Карпин - это космос"

Леонид СЛУЦКИЙ (слева) и Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ (слева) и Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК встретился в Волгограде с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.
 
Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "С кем я хотел разобраться на "Уэмбли"

– Среди ваших критиков выделяется предшественник в ЦСКА. Обижает такое?

– Я не разделяю критиков… Еще раз повторяю – кроме того случая с болельщиком, меня невозможно больно ударить извне. Изнутри – можно соплей перешибить. Потому что все это на очень оголенном нерве. А со стороны – хоть дубиной бейте, хоть чем. Мне абсолютно без разницы.

– Когда вы это поняли?

– Давно. У меня было три этапа. Первый – я читал всё. Ужасно расстраивался – если среди 100 комментариев было 90 хороших, а 10 плохих. Второй этап – не читал ничего. Третий – читаю всё, и вообще по барабану. Хорошее, плохое… Комментарии не изучаю – просто неинтересно. А статьи вообще не трогают. Могу оценивать уровень компетенции журналиста. Для себя. Не более.

– Кто сегодня лучший журналист?

– Не буду говорить! Некорректно! Я же со многими журналистами дружу. Просто для себя определил круг, с которым я общаюсь. Остальные мне не слишком интересны. Если б вы меня спросили, например, про экспертов – я бы ответил.

 
Валерий КАРПИН.Валерий Карпин: "В нашем футболе все хорошо, раз обсуждают мою прическу"

– Если можно.

Валерий Георгиевич Карпин – это просто космос! Коль уж мне принадлежит фраза – то я могу ее использовать. На фоне тех экспертов и людей из мира футбола, которые пришли на телевидение, Валерий Георгиевич – это нереально высокий уровень. Всегда смотрю и слушаю оценки. Безумно интересно. Вот здесь могу оценить – человек, который находится на принципиально ином уровне. Остальные – плюс-минус, оценивать не желаю.

– Для меня это тоже стало большим открытием. А для вас? Или вы всегда знали, что Карпин – это космос?

– Да. Мы с ним общаемся.

Полностью интервью Слуцкого – скоро на сайте "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (18)
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foreverCSKAforever

Тренер, штампующий отечественные титулы один за другим, это космос!

19:05

ziggy1976

Валерон нашел себя. Лёне подтвердит.

19:01

dfrc

Браво Слуцкому !!!!! Оценил Карпина очень высоко!!!!

18:35

svens

Книга Слуцкого о Карпине " Тренер с соседней планеты"

18:32

Chrome

Валера, верим... как эксперту! :)))

18:30

pavelparis

жаль только, что космонавты без работы, а их клубы без Европы. А так да, уровень у них нереально высокий, глубоко копают

18:27

DanikOm

– Кто сегодня лучший журналист? Не буду говорить! Некорректно. Ну хорошо. Тот кто про меня хорошо пишет). С ними я и дружу

18:24

S.U.B.A.

Их и правда в космос давно пора отправить!Кому они здесь нужны?

18:14

баламошка

Валера - это святое.

18:08

Barnetta

fedland Ну вот и новый экипаж для отправки на МКС готов... +++

17:58

thunderclap

Карпин - это не космос, Карпин - это вселенная.

17:56

fedland

Ну вот и новый экипаж для отправки на МКС готов...

17:43

Новоуепинни

"– Кто сегодня – лучший журналист? – Не буду говорить! Некорректно!"------------- Че стесняться-то. Скажите как его зовут? РА- папарапарапапампам БИ-

17:41

Новоуепинни

"А статьи вообще не трогают" ---------- То ли дело книжки. "Тренер с соседнего двора" например. А статьи - пффф, эка невидаль

17:39

Dymanomashina

Леня, здесь не КВН, за сборную и Лигу Чемпионов отмываться долго придется.

17:34

Веефника

Космос с космосом не сходятся... Похоже, Карпина в Баварию приглашают

17:20

Веравалер

Да он и тренер не хуже. Не намного лучше, правда, к сожалению...

17:20

Hummel

А не стебётся ли?..

17:09

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