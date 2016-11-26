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Леонид Слуцкий: "Игнашевич в запасе, не потому что проигрывает конкуренцию"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Рубином" (0:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что защитник Сергей Игнашевич остался в запасе не из-за того, что проигрывает конкуренцию. По словам Слуцкого, он выбирает состав, исходя из конкретных задач на игру, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Если оценивать Чалова как молодого игрока, то он не проваливает матчи, – подчеркнул Слуцкий. – Но если измерять его игру голами и передачами, то этого, к сожалению, пока нет.

Вернблум играет в атакующей линии уже в третьем матче. Мы избрали такую систему на концовку года, исходя из состояния игроков. У Вернблума, кстати, был единственный голевой момент.

Игнашевич остается в запасе не потому, что проигрывает конкуренцию или болен. Просто у нас есть три центральных защитника, и мы выбираем двух из них, исходя из конкретных задач на конкретную игру.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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