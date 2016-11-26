Леонид Слуцкий: "Игнашевич в запасе, не потому что проигрывает конкуренцию"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Рубином" (0:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что защитник Сергей Игнашевич остался в запасе не из-за того, что проигрывает конкуренцию. По словам Слуцкого, он выбирает состав, исходя из конкретных задач на игру, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Если оценивать Чалова как молодого игрока, то он не проваливает матчи, – подчеркнул Слуцкий. – Но если измерять его игру голами и передачами, то этого, к сожалению, пока нет.

Вернблум играет в атакующей линии уже в третьем матче. Мы избрали такую систему на концовку года, исходя из состояния игроков. У Вернблума, кстати, был единственный голевой момент.

Игнашевич остается в запасе не потому, что проигрывает конкуренцию или болен. Просто у нас есть три центральных защитника, и мы выбираем двух из них, исходя из конкретных задач на конкретную игру.